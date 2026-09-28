28 сентября российские войска атаковали филиал логистической компании в Синельниковом в Днепропетровской области. В результате удара один человек погиб, ещё трое получили ранения, среди них — 15-летний подросток.

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Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Несовершеннолетний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что известно о последствиях атаки

В результате вражеского удара на объекте вспыхнул пожар, который пожарные уже успешно локализовали.

На месте попадания продолжается поисково-спасательная операция. Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации сообщил, что трое человек после атаки не выходили на связь.

Россия регулярно наносит удары по Днепропетровской области

28 сентября российские войска атаковали центр Днепра, в результате чего был поврежден бизнес-центр и возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, а внутри здания могли остаться заблокированные люди.

На место удара оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий атаки и проверке здания. Информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений на тот момент уточнялась.

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РанееРоссия устроила комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград, где оккупанты применили ударные беспилотники и ракеты, в результате чего были повреждены промышленные предприятия и возникли пожары.

Как писал OBOZ.UA, в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российской атаки на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

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