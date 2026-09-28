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Россия атаковала отделение логистической компании в Днепропетровской области: произошел пожар, есть погибший и пострадавшие

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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Россия атаковала отделение логистической компании в Днепропетровской области: произошел пожар, есть погибший и пострадавшие
Российские войска атаковали отделение логистической компании в Синельниково
Источник: Армияinform

28 сентября российские войска атаковали филиал логистической компании в Синельниковом в Днепропетровской области. В результате удара один человек погиб, ещё трое получили ранения, среди них — 15-летний подросток.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Несовершеннолетний пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Что известно о последствиях атаки

В результате вражеского удара на объекте вспыхнул пожар, который пожарные уже успешно локализовали.

Россия атаковала отделение логистической компании в Днепропетровской области: произошел пожар, есть погибший и пострадавшие

Допис Олександр Ганжі в Telegram

Источник: Скриншот

На месте попадания продолжается поисково-спасательная операция. Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации сообщил, что трое человек после атаки не выходили на связь.

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Россия атаковала отделение логистической компании в Днепропетровской области: произошел пожар, есть погибший и пострадавшие

Допис Олександр Ганжі в Telegram

Источник: Скриншот

Россия регулярно наносит удары по Днепропетровской области

28 сентября российские войска атаковали центр Днепра, в результате чего был поврежден бизнес-центр и возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие, а внутри здания могли остаться заблокированные люди.

На место удара оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий атаки и проверке здания. Информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений на тот момент уточнялась.

РанееРоссия устроила комбинированную атаку на Днепропетровскую область. Под ударом оказались Днепр, Кривой Рог и Павлоград, где оккупанты применили ударные беспилотники и ракеты, в результате чего были повреждены промышленные предприятия и возникли пожары.

Как писал OBOZ.UA, в больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения во время российской атаки на Днепр 3 сентября. Более двух недель медики боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

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