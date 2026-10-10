Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Житомирской области: произошел пожар, есть пострадавший
Ночью 10 октября российские войска атаковали Житомирскую область. В Коростенской громаде под вражеским ударом оказалась железнодорожная инфраструктура.
Один человек пострадал. О последствиях атаки рассказал начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Россия атаковала железную дорогу в Житомирской области
Удары по Коростенской громаде враг нанес ночью.
Захватчики наносили удары по железнодорожной инфраструктуре.
"В результате атаки беспилотников возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Работы затруднялись из-за постоянной угрозы возможных повторных ударов", – рассказал Бунечко.
По его словам, в результате российских ударов пострадал один человек.
Пострадавшему медики оказали помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Как сообщал OBOZ.UA, около 5 часов утра 10 октября российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Разрушены и повреждены многоквартирные и частные дома, а также нежилые здания.
В одном пятиэтажном доме в результате прямого попадания был разрушен целый подъезд.
По состоянию на 9 часов утра сообщалось о как минимум 7 погибших и 10 пострадавших. Среди жертв вражеской атаки – трое детей. И это – не окончательные данные: на местах спасатели на тот момент еще искали людей под завалами.
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