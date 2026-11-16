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Россия атаковала Запорожье и область: есть погибшие и раненые

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
432
Россия атаковала Запорожье и область: есть погибшие и раненые
Россия атаковала Запорожье и область: есть погибшие и раненые. Источник: Коллаж из архивных фото ГСЧС Запорожья

Российские войска 16 ноября атаковали Запорожье и область. Под ударами захватчиков оказались объекты гражданской инфраструктуры.

Погибли по меньшей мере два человека, есть также раненые. О последствиях российского террора рассказал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о последствиях российских атак в Запорожье и области

Рано утром Семикин сообщил, что россияне атаковали село Беленькое Запорожского района: вражеский дрон попал по объекту гражданской инфраструктуры.

"К сожалению, погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал чиновник в 06:13.

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Чуть более чем через час Семикин рассказал о новом ударе врага – на этот раз по Запорожью.

"Погибла женщина, еще двое людей ранены в результате российского удара по Хортицкому району Запорожья. Враг атаковал беспилотником объект инфраструктуры. Загорелось транспортное средство. Искренние соболезнования родным и близким погибшей", – отметил он.

Какой именно объект был атакован, Семикин тогда не уточнил.

Однако около 8 часов утра он сообщил о полном перекрытии движения по мосту имени Преображенского. Он соединяет город с островом Хортица.

"Объехать можно через плотину ДнепроГЭС и Вантовый мост. Для грузовиков массой более 3,5 тонны движение по этим маршрутам запрещено.Пожалуйста, учитывайте ограничения, планируя поездки. О возобновлении движения сообщим отдельно", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW заявили, что ограничения для системы Starshield в Украине сыграли на руку России. Дело в том, что российские реактивные дроны летят со скоростью, значительно превышающей 161 км/ч, при которой украинские перехватчики теряют связь с оператором.

Поэтому российские войска воспользовались ими для ударов по электроподстанциям в ряде украинских областей, включая Киевскую область, ночью и утром 15 ноября.

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