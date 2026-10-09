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Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read3 мин
icon 1,8 т.
Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео
Россия нанесла удар по Запорожью

Ранним утром 9 октября российские войска нанесли удар по Запорожью. Враг обстрелял жилую застройку: один из снарядов упал возле многоэтажного дома, другой – возле учреждения внешкольного образования.

Погиб мужчина, семь человек получили ранения, среди них – ребенок. О последствиях атаки сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Что известно о вражеской атаке на Запорожье

По меньшей мере шесть ударов нанесвраг по областному центру утром в пятницу.

По состоянию на 06:40 было известно об одной жертве. По данным Совета обороны Запорожья, погиб 50-летний мужчина.

На тот же час сообщалось о как минимум пяти раненых. Среди них – ребенок.

"Враг атаковал жилую застройку. Одиниз ударов пришелся вблизи учреждения внешкольного образования. Наместах ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – писал Семикин.

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Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Россияне нанесли удар по Запорожью

Чуть больше чем через десять минут он также показал фотографии разбомбленной квартиры, отметив:"Парамедики вместе со спасателями оказали помощь раненой женщине в многоэтажке, пострадавшей от вражеской атаки. Еесостояние не тяжелое. Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи".

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Одна из поврежденных квартир

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Одна из поврежденных квартир

Кроме того, Семикин продемонстрировал разрушения, которые получило учреждение внешкольного образования в результате вражеского удара.

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Учреждение внешкольного образования в Запорожье после удара РФ

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Учреждение внешкольного образования в Запорожье после удара РФ

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Учреждение внешкольного образования в Запорожье после удара РФ

Россия атаковала Запорожье: погиб мужчина, среди раненых – ребенок. Фото и видео

Учреждение внешкольного образования в Запорожье после удара РФ

По состоянию на 07:17 число пострадавших возросло до семи человек.

"Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые дома. К сожалению, один человек погиб. Еще семь, в том числе ребенок, получили ранения", – написал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По состоянию на 07:17 число пострадавших возросло до семи человек.

"Российские управляемые авиабомбы разрушили и повредили жилые дома. К сожалению, один человек погиб. Еще семь, в том числе ребенок, получили ранения", – написал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Первое официальное сообщение об ударе по Запорожью появилось в 05:24.

"Враг нанес удар по жилому дому в Запорожье", – писал тогда Семикин.

Вскоре информацию уточнили: удар пришелся вблизи многоэтажного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг также наносил удары по Запорожью. В городе повреждено здание ОГА, 13 пострадавших, среди них – ребенок.

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