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Россия атаковала жилой дом в Синельниково на Днепропетровщине: трое людей погибли, много раненых. Фото

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Последствия обстрела в Синельниково
Последствия российского обстрела. 24 октября 2026 года. Источник: Пресс-служба Днепропетровской ОГА (ОВА)

В городе Синельниково Днепропетровской области в субботу, 24 октября, прогремели взрывы. Российский беспилотник атаковал многоэтажку, в результате чего погибли три человека.

Еще как минимум восемь (в том числе ребенок) получили ранения. Об этом сообщил глава ОГА (ОВА) Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

В результате удара на четвертом этаже многоэтажного дома вспыхнул пожар. Также повреждены магазин и автомобили.

По состоянию на 20:00 было известно о трех жертвах обстрела. Восемь жирных жителей пострадали, среди них – 11-летняя девочка. Всех потерпевшие доставили в больницу для оказания помощи. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина – в тяжелом состоянии.

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Россия атаковала жилой дом в Синельниково на Днепропетровщине: трое людей погибли, много раненых. Фото

Сообщение начальника областной (государственной) администрации. Источник: Скриншот Telegram

Добавим, что в субботу в Украинской громаде Синельниковского района из-за еще одной атаки БпЛА горел частный дом. Об этом информировал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Россия атаковала жилой дом в Синельниково на Днепропетровщине: трое людей погибли, много раненых. Фото

Синельниково, административный центр одноименного района в Днепропетровской области. Карта. Источник: Скриншот Google Maps

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Лозовой и Дергачам (Харьковская область). В результате вражеских атак есть погибший и пострадавшие.

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