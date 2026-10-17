Россия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб
Поздно вечером в субботу, 17 октября, в Полтаве раздались громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще двое горожан получили ранения.
Это произошло около десяти часов вечера. О гибели местного жителя сообщил глава Полтавской военной администрации Виталий Дякивнич.
Удар по городу
Еще в 21:27 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Полтавы курсирует реактивный БПЛА "Бандероль".
Через несколько минут после этого Виталий Дякивнич сообщил, что в Полтаве слышны звуки взрывов. Он призвал людей до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
В 22:00 глава города предварительно сообщил, что зафиксировано "попадание вражеского БПЛА в районе частных жилых домов".
"На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Еще двое получили травмы", – отметил Виталий Дякивнич.
В результате удара "Бандероли" были повреждены четыре частных дома. Сразу же началась ликвидация последствий очередного преступления российских захватчиков, добавил он.
Российские обстрелы
Также 17 октября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. На этот город враг сбросил несколько ФАБ-250, было зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших горожан, под завалами обоих домов могут оставаться тела людей.
Также сегодня захватчики вновь атаковали баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь", который после серии предыдущих ударов так и не вернулся к нормальному производственному режиму. Сразу шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также вновь повредили производственные площадки доменного производства.
Однако благодаря своевременному перемещению работников в укрытия на этот раз обошлось без погибших и раненых.
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