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Россия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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Россия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб
В Полтаве в результате российского обстрела погиб человек. Источник: иллюстративное фото ГСЧС

Поздно вечером в субботу, 17 октября, в Полтаве раздались громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще двое горожан получили ранения.

Это произошло около десяти часов вечера. О гибели местного жителя сообщил глава Полтавской военной администрации Виталий Дякивнич.

Удар по городу

Еще в 21:27 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении Полтавы курсирует реактивный БПЛА "Бандероль".

Через несколько минут после этого Виталий Дякивнич сообщил, что в Полтаве слышны звуки взрывов. Он призвал людей до отбоя воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

В 22:00 глава города предварительно сообщил, что зафиксировано "попадание вражеского БПЛА в районе частных жилых домов".

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"На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким. Еще двое получили травмы", – отметил Виталий Дякивнич.

В результате удара "Бандероли" были повреждены четыре частных дома. Сразу же началась ликвидация последствий очередного преступления российских захватчиков, добавил он.

Россия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб

Россия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб

Российские обстрелы

Также 17 октября российские войска атаковали Славянск в Донецкой области. На этот город враг сбросил несколько ФАБ-250, было зафиксировано попадание в два многоэтажных дома. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших горожан, под завалами обоих домов могут оставаться тела людей.

Также сегодня захватчики вновь атаковали баллистическими ракетами комбинат "Запорожсталь", который после серии предыдущих ударов так и не вернулся к нормальному производственному режиму. Сразу шесть баллистических ракет поразили объекты внутренней энергетической и логистической инфраструктуры, а также вновь повредили производственные площадки доменного производства.

Однако благодаря своевременному перемещению работников в укрытия на этот раз обошлось без погибших и раненых.

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