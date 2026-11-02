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Россия атаковала Житомирскую область: пострадали трое людей, среди них – ребенок

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,3 т.
Россия атаковала Житомирскую область: пострадали трое людей, среди них – ребенок
Спасатель. Архивное фото. Источник: ГСЧС Житомирщины

Российские оккупанты совершили атаку на Житомирскую область. Под дроновыми ударами врага оказался ряд общин региона.

В результате террора РФ пострадали три человека, среди них – ребенок. Об этом утром, 2 ноября, сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Террор РФ продолжается

По словам чиновника, захватчики не прекращают атаки на Житомирщину.

"В течение прошедших суток и ночи под атаку ударных беспилотников попали Андрушевская, Бердичевская, Житомирская, Звягельская, Коростенская, Ружинская, Черняховская громады", – написал он.

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Целью оккупантов стали объекты энергетической и логистической инфраструктуры, гражданские административные здания и частные дома. На местах попаданий работают специальные службы, продолжается ликвидация последствий атак.

"Сейчас известно о трех пострадавших, среди них один ребенок", – говорится в сообщении.

Людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Россия атаковала Житомирскую область: пострадали трое людей, среди них – ребенок

Сообщение. Источник: Скриншот

Напомним, ночью 2 ноября российские войска атаковали Одессу. Враг бил по объектам инфраструктуры. Пятеро человек получили ранения. Ударами повреждены складские и административные помещения, частные жилые дома, разрушено здание пекарни.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение дня 1 ноября российская оккупационная армия нанесла серию ударов по Черновцам. В результате атаки в областном центре пострадали двое мирных жителей. Также зафиксированы пожар и повреждение административного здания.

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