Россия нанесла ракетный удар по Киеву: ракеты попали в медицинский центр и учебное заведение. Один человек погиб, есть пострадавшие

В воскресенье вечером, 18 октября, Россия вновь наносит удары по Украине с использованием различных видов вооружения. В частности, в Киеве зафиксирован обстрел баллистическими ракетами.

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Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ. На данный момент имеется информация о том, что в столице прогремели взрывы. В КМВА сообщили, что один человек погиб, есть пострадавшие. Остальные подробности удара пока уточняются.

"К сожалению, один человек погиб в результате вражеской атаки. Выражаем соболезнования родным и близким. Также пострадали два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщили в КМВА.

Эту информацию также подтвердил мэр столицы Видалий Кличко. Ранее он сообщил, что в Деснянском районе зафиксировано попадание, по предварительным данным, в здание медицинского центра. В Днепровском – в нежилое здание и учебные заведения.

По состоянию на 23:39 поступило сообщение об отмене воздушной тревоги в столице.

"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться в укрытие", – говорится в сообщении КГГА.

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Поздно вечером в субботу, 17 октября, в Полтаве были слышны громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще четверо получили ранения.

Напомним, 18 октября российская террористическая армия нанесла удар по городу Изюм в Харьковской области. Мишенью врага стали жилые дома. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

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