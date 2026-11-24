Россияне очень любят рассказывать, что каждая их массированная атака по Украине – это "месть" за что-то.

Видео дня

Последние удары по Киеву и западной части Украины? Это вам за Крымский мост!

Серьезно? Вы действительно в это верите?

Около сотни крылатых ракет, десятки баллистических, сотни дронов. И все это, по вашей логике, подготовили за два дня после удара по мосту?

Подняли стратегическую авиацию, подготовили ракеты, самолеты, пусковые установки, корабли, спланировали маршруты, скоординировали сотни средств поражения.

И все за 48 часов? Ну конечно.

Только есть одна маленькая проблема с этой логикой.

Россияне готовят следующую атаку еще тогда, когда не закончилась предыдущая.

Они били по Украине до ударов по Крымскому мосту. Били до наших атак на НПЗ. Били, когда у нас вообще не было возможности достать до их территории.

И продолжали бы бить, даже если бы мы не сделали ни одного ответного выстрела.

Это не месть. Это не возмездие. Это обычная российская стратегия ведения войны.

И знаете, что на самом деле изменилось?

Не российские намерения. Не их жестокость. И уж точно не их любовь к "мирным переговорам".

Изменилась наша способность наносить ответные удары.

Раньше было так:

РЕКЛАМА

Они запускали ракеты – мы бежали в укрытие.

Они уничтожали нашу энергетику – мы сидели без света.

Они били по нашим городам – мы считали погибших, разбирали завалы и ждали следующего удара.

Мы терпели. Стиснув зубы. Надеялись на чудо.

Что у них закончатся ракеты. Что санкции наконец сработают. Что кто-нибудь придет и остановит это безумие.

А они тем временем спокойно готовили следующую атаку.

А теперь все иначе.

Теперь они запускают ракеты – а потом сами слышат взрывы на своей территории.

Теперь они бьют по нашей энергетике – а их НПЗ тоже горят.

Главные истории дня

Теперь они планируют удары по нашим городам – а мы можем достать до их военных заводов, складов, аэродромов и других объектов, обеспечивающих эту войну.

Раньше война, которую они принесли к нам, почти не затрагивала их тыл. Теперь она возвращается туда, откуда пришла.

И самое главное: мы больше не сидим и не ждем, когда в России вдруг закончатся ракеты или проснется совесть.

Мы получили возможность самим влиять на их способность вести эту войну.

Это не означает, что российские атаки прекратятся завтра. Но это означает, что наносить удары без последствий для собственной военной машины им становится все сложнее.

РЕКЛАМА

Вот что изменилось. Не их намерения. Наши возможности.

И именно это – новая реальность, к которой россиянам придется привыкать.

Поэтому не надо рассказывать сказки о "мести за Крымский мост", "возмездии за НПЗ" или очередных "ударах в ответ".

Россия бомбила нас тогда, когда мы еще не могли достать до нее.

Россия бомбит нас и теперь, когда мы уже можем отвечать.

Разница лишь в том, что раньше последствия этой войны чувствовали преимущественно мы.

А теперь их все чаще ощущают и те, кто ведет эту войну.

Россия бомбит нас не потому, что мы ей отвечаем.

Мы ей отвечаем потому, что она нас бомбит.

И никак не наоборот.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...