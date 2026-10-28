Россия строит возле ''Миллерово'' дронопорт для запуска до сотни ''Гераней'' в сутки: в ГУР раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия продолжает расширять инфраструктуру для проведения регулярных воздушных атак по территории Украины. Согласно последним данным спутниковых снимков, вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области ведется активное сооружение новой площадки для подготовки и запуска ударных беспилотников.

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Враг планирует расширить инфраструктуру, чтобы только с Ростовской области запускать до сотни БПЛА в сутки. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Высокие темпы строительства

Строительство объекта стартовало в сжатые сроки. Если в конце августа 2026 года на участке не фиксировалось активности, то уже к середине октября там были обустроены пусковые позиции и сопутствующая инфраструктура. Такие темпы объясняются использованием типовых технических решений и ориентацией на простую стартовую логистику.

По предварительным оценкам, после завершения работ объект сможет обеспечивать до 100 запусков БПЛА в сутки. Фактическая интенсивность будет зависеть от регулярности поставок дронов, боевых частей, топлива, а также от количества подготовленных расчетов.

Выбор локации рядом с действующим военным аэродромом позволяет агрессору решить сразу несколько задач. Агрессор планирует использовать единую систему ПВО для прикрытия как аэродрома, так и дронопорта, задействовать уже существующую логистику, дорожные коммуникации и техническую базу.

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Подготовка под реактивные модификации дроны

Конфигурация новой площадки указывает на то, что она спроектирована под запуск реактивных ударных беспилотников типа "Герань-4" и "Герань-5", а также их новых модификаций.

Новые модели дронов получили локализованный реактивный двигатель, новую боевую часть для поражения опор ЛЭП и мостовых конструкций, а также автономную оптическую систему сопоставления изображений местности.

Дальность полета этих БПЛА составляет до 770 км ("Герань-4") и до 950 км ("Герань-5"), что создает потенциальную угрозу не только для украинской инфраструктуры, но и для территорий сопредельных государств.

Главные истории дня

Расширение сети и подготовка к зимним атакам

Новый объект возле "Миллерово" станет частью уже действующей российской сети, включающей не менее 12 стационарных площадок для запуска БПЛА.

Наращивание этих мощностей в Ростовской области свидетельствует о подготовке РФ к повышению интенсивности ударов по критической и гражданской инфраструктуре Украины, в том числе в зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия 26 октября нанесла серию ударов по жилым районам Харькова. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Есть погибшие и раненые.