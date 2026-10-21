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Россия часто заявляет об "успехах" на поле боя, но их нет, – Зеленский

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Россия часто заявляет об "успехах" на поле боя, но их нет, – Зеленский
Зеленский заявил об отсутствии успехов РФ на фронте. Источник: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия регулярно сообщает о якобы успешных операциях на фронте, хотя в 2026 году не имеет реальных успехов. По его словам, российская сторона пытается оказывать давление на Украину, в частности с помощью массированных атак дронами и баллистическими ракетами.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к дипломатическому пути завершения войны, но не собирается отказываться от собственных территорий. Об этом Зеленский сказал в эфире американского телеканала Fox News.

Зеленский заявил об отсутствии успехов РФ на фронте

По словам Зеленского, Россия не впервые заявляет об успешных операциях на поле боя, однако такие утверждения не соответствуют действительности.

"Это уже не первый раз, когда они (россияне – ред.) заявляют о проведении успешных операций на поле боя. В 2026 году у них нет успехов. Они не выигрывают на поле боя, поэтому хотят использовать любое давление, чтобы вытеснить нас с нашей же земли. Это несправедливо", – сказал президент.

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Он также отметил, что российская сторона использует массированные атаки иранских дронов, баллистических ракет и других средств, чтобы создавать хаос в Украине.

Зеленский подчеркнул, что украинцы устали от войны и хотят завершить ее как можно скорее. В то же время, по его словам, люди не могут просто оставить свои земли и дома.

Зеленский поддержал идею прекращения огня

Президент Украины заявил о готовности перейти к дипломатическому пути урегулирования войны. Он поддержал идею прекращения огня, предложенную президентом США Дональдом Трампом.

"Мы говорим о том, чтобы оставаться на местах, там, где сейчас стоим. Давайте перейдем на путь дипломатии. Есть хорошая идея о прекращении огня, которую предложил президент Трамп, и я ее поддерживаю. Считаю, что нам нужно начать там, где мы стоим сейчас, и перейти на дипломатический путь. И тогда на тактическом уровне мы найдем путь к мирному плану и так далее. Это важно", – отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины чрезвычайно важно получить гарантии безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию в будущем.

"Мир, но с гарантиями безопасности, которые не оставят ни единого шанса любому агрессору в будущем вернуться с агрессией. Это главное для нашего народа", – заявил президент.

Мирное соглашение могут вынести на референдум

По словам Зеленского, в случае достижения мирного соглашения украинский парламент должен поддержать проведение референдума, на котором граждане будут решать, одобрять его или нет.

В то же время перед этим необходимо провести переговоры между сторонами. Президент считает, что лучшим вариантом будет трехсторонний формат с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и российского лидера. Он также отметил, что желательно было бы участие европейских партнеров.

"Но перед этим мы должны проводить переговоры между сторонами. Важно проводить переговоры. Трехсторонний формат – лучший вариант: президент Трамп со своим лидерством, я и российский лидер. Было бы лучше и с европейцами, но минимум втроем", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что открыт к переговорам в любом формате и по любым вопросам, в частности по чувствительным территориальным вопросам, которые могут возникнуть между Украиной и Россией.

"Я всегда говорил, что открыт к переговорам в любом формате и по любым вопросам, но не говорите о нас без нас", – подытожил президент.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что остановка боевых действий на нынешней линии фронта может стать первым шагом к завершению войны. В то же время для длительного мира важно не допустить возобновления российской агрессии после прекращения огня.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский назвал три составляющие гарантий безопасности, которые могли бы помочь обеспечить прекращение огня в Украине. Речь идет об украинской армии, Европейском Союзе и НАТО.

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