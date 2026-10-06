Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский созвал совещание и дал важные поручения

Россия готовится к новому массированному удару по Украине, о чем украинское руководство получило свежую информацию от разведки. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и руководителями ключевых служб и поручил подготовить необходимые меры противодействия.

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Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания. В ходе совещания особое внимание уделили защите украинского неба и прикрытию ключевых объектов.

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