Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский созвал совещание и дал важные поручения
Россия готовится к новому массированному удару по Украине, о чем украинское руководство получило свежую информацию от разведки. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и руководителями ключевых служб и поручил подготовить необходимые меры противодействия.
Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания. В ходе совещания особое внимание уделили защите украинского неба и прикрытию ключевых объектов.
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