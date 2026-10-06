Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский созвал совещание и дал важные поручения

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыПехотинцам из Третьей штурмовой бригады срочно нужна помощь: осталось собрать 42 тыс. грнСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУдары по РоссииНе только НПЗ и военные объекты: на территории России есть уникальные цели, удары по которым могут стать кошмаром для агрессораПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеМарина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера "Зважених та щасливих" мучают болиМарина Боржемская впервые рассказала о тяжелой болезни, из-за которой исчезала из соцсетей: тренера "Зважених та щасливих" мучают боли"Черная смерть": что известно о вспышке чумы в России, как передается болезнь и подлежит ли лечению"Черная смерть": что известно о вспышке чумы в России, как передается болезнь и подлежит ли лечениюОт лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против ВенгрииОт лидеров к борьбе за выживание. Что было не так в матче сборной Украины против Венгрии

Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский созвал совещание и дал важные поручения

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
icon 78
Россия готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский созвал совещание и дал важные поручения
Президент созвал селекторное совещание, чтобы дать важные поручения. Источник: Telegram-канал президента.

Россия готовится к новому массированному удару по Украине, о чем украинское руководство получило свежую информацию от разведки. Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторную конференцию с военными, правительственными чиновниками и руководителями ключевых служб и поручил подготовить необходимые меры противодействия.

Об этом Зеленский сообщил по итогам совещания. В ходе совещания особое внимание уделили защите украинского неба и прикрытию ключевых объектов.

Новость дополняется…

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 11,5 т.
Россия применяет для атак на Украину модернизированные дроны: в ISW назвали главные цели врага
icon 11,5 т.
Россия применяет для атак на Украину модернизированные дроны: в ISW назвали главные цели врага
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 5,7 т.
В Московской области атакована крупнейшая нефтебаза региона "Володарская": поднялся дым. Фото и видео
icon 5,7 т.
В Московской области атакована крупнейшая нефтебаза региона "Володарская": поднялся дым. Фото и видео
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 5,6 т.
Оккупанты ударили по мосту через Днепр в Запорожье: среди пострадавших – сотрудники Красного Креста. Фото
icon 5,6 т.
Оккупанты ударили по мосту через Днепр в Запорожье: среди пострадавших – сотрудники Красного Креста. Фото
Похожие темы
Война в УкраинеРоссия - страна-агрессорВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться