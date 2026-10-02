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Россия готовится усилить атаки на четыре украинских города: какие угрозы

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 6,8 т.
Россия готовится усилить атаки на четыре украинских города: какие угрозы
Последствия российского обстрела Киева
Источник: GettyImages

Россия готовится усилить воздушные удары по Киеву, Харькову, Одессе и Львову, чтобы с наступлением зимы изолировать эти города от остальной Украины. Среди потенциальных целей ударов также называют ядерные объекты.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского и украинских и европейских чиновников, ознакомленных с разведывательными данными. По словам собеседников издания, Москва стремится усилить давление на Киев, чтобы добиться уступок в отношении своих требований в начале 2027 года.

По оценке украинской разведки, главными направлениями российских атак являются Киев, Харьков и Одесса. В то же время в российском плане фигурирует и Львов — важный логистический узел вблизи польской границы, сообщили FT украинские и европейские чиновники в сфере безопасности.

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Россия планирует наносить удары по ядерным объектам, чтобы отключить их от энергосети. Таким образом Кремль стремится усилить давление на Киев и добиться уступок в отношении своих требований в начале 2027 года.

Еще одной составляющей этого плана может стать создание нового потока украинских беженцев в Европейский Союз. Чиновники опасаются, что большой приток людей увеличит нагрузку на страны, где растут антимигрантские настроения.

Зеленский рассказал FT, что украинская разведка получила данные о приказе Владимира Путина отменить ограничения, действовавшие во время предыдущих воздушных кампаний. По словам президента, эти разведданные, в частности, содержали перехваченные сообщения кремлевских чиновников.

"Он сказал, что теперь правил нет", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Путин отдал этот приказ в сентябре, когда Россия начала усиливать воздушные удары по Киеву. В ходе этих атак, в частности, были поражены школы, больницы и центры обработки данных.

По словам президента, цель ударов заключается не только в разрушении инфраструктуры. Россия также стремится оказывать давление на людей, запугивать гражданское население, заставлять их покидать города и ослаблять способность Украины продолжать войну.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина перехватила российский документ с планом масштабных ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре в преддверии зимы. По данным The New York Times, в нем речь идет об ударах по подстанциям, гидроэлектростанциям, оборудованию вблизи атомных электростанций, а также объектам водоснабжения. Киев, Харьков и Одесса названы среди основных целей.

Согласно описанному в документе сценарию, поставки электроэнергии и тепла в эти города могут сократиться на 90%, а работа канализационных систем — подвергнуться серьезным сбоям. В то же время пока неизвестно, будет ли этот план реализован в заявленном масштабе.

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