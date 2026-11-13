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Россия хочет перебросить своих солдат в Константиновку под прикрытием "гуманитарной миссии": в "Атеш" раскрыли подробности

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
90
Россия хочет перебросить своих солдат в Константиновку под прикрытием "гуманитарной миссии": в "Атеш" раскрыли подробности
Константиновка находится под контролем ВСУ. Источник: Генеральный штаб ВСУ

Страна-агрессор Россия планирует использовать гуманитарную миссию для скрытой переброски военных в район Константиновки Донецкой области. Оккупанты хотят завести бойцов в гражданской одежде под видом работников и волонтеров.

В дальнейшем они должны закрепиться на позициях и попытаться продвинуться к городской застройке. О замысле врага сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Противник планирует создать плацдарм на восточной окраине города

О планах командования 8-й общевойсковой армии ВС РФ на Донецком направлении рассказали агенты партизанского движения из группировки войск "Центр".

По имеющейся информации, командующий российской армией добивается разминирования территории вблизи Константиновки, чтобы при возможности организовать там гуманитарную миссию.

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Однако истинная цель замысла заключается в том, чтобы скрытно перебросить военных в серую зону на восточной окраине города. Оккупанты планируют, что бойцы в гражданской одежде проникнут туда под видом работников и волонтеров гуманитарной миссии, после чего займут позиции и попытаются продвинуться к городской застройке.

По оценке одного из военнослужащих штаба, попытки российской армии захватить город прямым штурмом не приносят результата из-за значительных потерь личного состава.

"Если удастся продавить гуманитарный коридор, планируется завести группы под видом гражданских лиц, но фактическая задача – создать плацдарм на восточной стороне", – рассказал он.

Россия хочет перебросить своих солдат в Константиновку под прикрытием ''гуманитарной миссии'': в ''Атеш'' раскрыли подробности

Карта. Источник: deepstatemap.live

Оккупанты могут повторить тактику, которую применяли в Олешках

В "Атеш" отметили, что использование гуманитарных миссий для прикрытия военных операций нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности запрет на вероломство.

Однако российские войска уже прибегали к подобной тактике. Во время гуманитарного перемирия в Олешках Херсонской области, которое длилось с 27 октября до 1 ноября 2026 года, оккупанты, вероятно, использовали прекращение огня и гуманитарные мероприятия для перегруппировки подразделений и сокрытия перемещений.

В партизанском движении утверждают, что на этот раз россиянам не удастся реализовать замысел вблизи Константиновки, поскольку их планы уже раскрыты.

"Атеш" продолжает отслеживать планы российских подразделений и передавать собранные сведения Силам обороны Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве 12 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы хотел бы, чтобы мир в Украине был вечным. Более того, он предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Олешек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ответ советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что российская сторона уже использовала гуманитарную операцию в Олешках как прикрытие для ввода техники и ротации военных. Поэтому такой сценарий может повториться и в Константиновке.

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