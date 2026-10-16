Россия намерена за месяц лишить три украинских города электричества, воды и отопления – NYT

Страна-агрессор Россия рассчитывает с помощью массированных воздушных ударов вывести из строя энергетическую инфраструктуру Киева, Харькова и Одессы. Чтобы лишить эти города электроэнергии, воды и отопления, Москве может потребоваться около месяца интенсивных обстрелов.

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Со своей стороны украинская сторона отметила, что истощенная противовоздушная оборона и поврежденные энергетические объекты затруднят защиту нашей страны в преддверии зимы. Об этом говорится в материале The New York Times.

Планы агрессора на зиму

Россия, вероятно, рассчитывает заставить Украину капитулировать с помощью массированных воздушных ударов. На фоне ослабления украинской ПВО и многолетних повреждений инфраструктуры Москва может надеяться сломить сопротивление страны этой зимой, нанеся масштабные разрушения и вызвав гуманитарный кризис.

С лета оккупанты усилили атаки на военные объекты, промышленные предприятия, энергетику и другую инфраструктуру. Особое беспокойство вызывает состояние энергосистемы Киева, которая может не выдержать новых ударов в холодное время года. Ситуацию дополнительно осложняет и обострение отношений между президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Россияне наносят большой ущерб, пытаясь запугать украинцев перед зимой и заставить их сдаться. По сути, заставить их капитулировать", – считает старший директор Rasmussen Global, европейской политико-консалтинговой фирмы, Гарри Неделку.

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Украина наносила удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Зеленский приостановил эти атаки по требованию Трампа, который стремился вернуть российскую нефть на мировой рынок. После этого, не получив ожидаемых уступок, украинский президент заявил о возобновлении ударов.

Киев, Харьков и Одесса могут остаться без света и тепла

Украинские чиновники и аналитики признают, что влияние украинских атак на российскую экономику несопоставимо с ущербом, который Россия наносит Украине. И здесь у Москвы есть несколько преимуществ:

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– украинская ПВО истощена длительными обстрелами и сокращением американской помощи;

– российский арсенал ракет и дронов увеличился;

– энергетическая инфраструктура Украины стала более уязвимой.

О намерениях Москвы свидетельствует перехваченный план российского нападения, который Украина передала европейским чиновникам. Копия этого документа попала к журналистам NYT.

"Согласно плану, России понадобится около 70 баллистических ракет, 720 дальнобойных беспилотников и 150 управляемых бомб, чтобы отрезать города Киев, Харьков и Одессу от водоснабжения, электроэнергии и отопления. Это примерно то количество баллистических ракет и беспилотников, которые в среднем ежемесячно прорывают систему противовоздушной обороны Украины, согласно анализу данных Воздушных сил Украины, проведенному газетой Times", – говорится в сообщении.

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Москва, вероятно, рассчитывает за месяц массированных ударов разрушить энергосистему Украины, чего ей не удалось достичь за четыре предыдущие зимы, и последствия атак уже ощутимы в Киеве.

Одной из причин уязвимости столицы является повреждение трех местных теплоэлектроцентралей. До полномасштабной войны они могли вырабатывать около 1,3 ГВт электроэнергии, но к этой осени их мощность сократилась примерно до 500 МВт. После российского удара баллистическими ракетами по всем трем объектам их производительность временно снизилась еще больше.

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Из-за этого Киев может вступить в зиму с ограниченными собственными генерирующими мощностями и большей зависимостью от электроэнергии из других регионов. Вместе с тем Россия атаковала теплоэлектростанцию и подстанции, через которые в столицу поступает электричество. Энергетический аналитик Мария Цатурян расценивает эти действия как попытку полностью отрезать Киев от электроснабжения.

"Если план нападения России увенчается успехом, Киев, Харьков и Одесса потеряют 90 процентов своих электроэнергетических мощностей, теплоснабжение сократится на 90 процентов, а также возникнут серьезные перебои в системах водоснабжения и канализации", – подчеркнуло издание.

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Одной из причин уверенности Москвы является дефицит украинских средств ПВО, в частности американских ракет-перехватчиков Patriot.

Экономическое давление на Украину

Российские удары также ослабляют промышленность Украины. В частности, "Метинвест" был вынужден остановить крупнейший завод после попадания 17 российских баллистических ракет. На предприятиях компании работают более 36 тысяч человек, а ее деятельность обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет.

Украина неоднократно предлагала ограниченное перемирие для защиты энергетических объектов и портов. Однако, по мнению представителя Rasmussen Global, пока нет оснований ожидать, что Россия согласится прекратить воздушные атаки, особенно в преддверии зимы.

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"Единственный козырь, который у них есть, чтобы давить на украинцев, – это эти воздушные атаки", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее заявил, что оккупанты изменили тактику атак на украинскую энергосистему и перешли от обстрелов подстанций и генерации к целенаправленному уничтожению высоковольтных линий электропередачи. Агрессор сознательно нацеливается на критически важные участки магистральных линий, где быстро организовать резервное питание является технически самой сложной задачей.