Вечером в понедельник, 16 ноября, российские войска массированно атаковали Украину баллистическими ракетами. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Днепре, Павлограде, Киеве, Черкассах и Умани.

Видео дня

О движении вражеских целей информировали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы. Известно, что россияне запускали ракеты из Курска, Брянска и Таганрога. Были применены, в частности, "Циркон"/"Оникс-М" и северокорейские KN-23.

Запорожье

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что враг атаковал областной центр и критическую инфраструктуру города. Было нанесено как минимум 6 ударов.

В ОВА сообщили, что под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.

Киев

Мэр Виталий Кличко сообщил, что, предварительно, были попадания в Северный и Южный мосты в столице.

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