Россия массово вербует иностранцев из Африки и Ближнего Востока на войну против Украины: раскрыты основные схемы

В Киеве состоялась дипломатическая дискуссия, посвященная масштабам вербовки Россией иностранцев для участия в войне против Украины. По состоянию на 1 октября 2026 года контракты с вооруженными силами РФ подписали не менее 45 959 граждан из 151 страны и территории.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Во время дискуссии представитель штаба Петр Яценко привел данные о масштабах привлечения иностранцев в российскую армию. В частности, контракты подписали 5451 гражданин из 43 стран Африки.

Кремль пользуется экономической уязвимостью населения стран Глобального Юга, заманивая людей обещаниями зарплаты от $2000 до $3000 в месяц, российского гражданства, работы или образования.

В то же время вместо обещанной гражданской работы завербованных отправляют воевать против Украины. Сначала им предлагают вакансии строителей, охранников или водителей, а после двухнедельной подготовки – на передовую.

Эта кампания является частью более широкой стратегии России, которая предусматривает распространение антизападных нарративов, манипулирование темой колониализма и усиление влияния в странах Глобального Юга.

РЕКЛАМА

Участники дискуссии подчеркнули, что вербовка иностранцев Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. Среди необходимых шагов они назвали усиление обмена информацией между Украиной и европейскими партнерами, разоблачение вербовочных сетей и противодействие российской пропаганде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Минобороны России планировало заключить 18 500 контрактов с иностранцами. За первые девять месяцев года уже подписали 16 168 соглашений. Для сравнения, в 2022 году заключили 94 таких контракта, в 2023-м – 4067, а в 2024-м – 8877.

Главные истории дня

По данным проекта "Хочу жить", быстрее всего число завербованных растет в странах Африки и Латинской Америки. В частности, за девять месяцев 2026 года контракты с российской армией заключили 699 граждан Бурунди, 530 граждан Зимбабве и 503 гражданина Перу.