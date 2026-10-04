У России в запасе до 700 баллистических ракет и тысячи других ракет, – Зеленский

У России в запасе находится до 700 баллистических ракет, а также несколько тысяч других ракет. При этом страна-агрессор ежемесячно производит около 130–140 баллистических ракет.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве. Информацию собрал OBOZ.UA.

Как Украина противодействует российскому ракетному производству

"По нашим данным, в России запас баллистических ракет составляет около 700, а также несколько тысяч других ракет. Это нам известная информация, у них есть свой запас, резерв и так далее. Где-то они производят 130–140 баллистических ракет в месяц", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, противодействовать российскому ракетному производству необходимо с помощью санкций, а также путем нанесения ударов по местам производства и хранения соответствующих ракет и дронов. Он также отметил, что Украина призывает США, Европейский Союз и другие страны перекрывать цепочки поставок компонентов для российского оружия.

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Россия увеличивает долю реактивных "Шахедов"

Зеленский также рассказал, что во время массированных атак Россия, по его мнению, переходит от количества к качеству, в частности увеличивая долю реактивных "Шахедов".

"Массированные удары, ну, примерно такие удары, которые мы сейчас видим, я считаю, что они будут направлены не на количество, а на качество: переходить от обычных "Шахедов" к максимальному увеличению доли реактивных. Это то, что мы видим", – сказал президент.

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Он добавил, что баллистические ракеты остаются вызовом для Украины, в то же время обычные крылатые ракеты украинская сторона, по его словам, уже может сбивать. Отдельной проблемой Зеленский назвал реактивные "Шахеды" и зависимость от компонентов, которые в настоящее время массово не производятся в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал об успехах Украины в борьбе с реактивными "Шахедами". По его словам, украинские истребители F-16 сбивают около 50–55% таких дронов, а в отдельных случаях этот показатель достигает 60%.

Как писал OBOZ.UA, Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет, значительная часть которых содержит компоненты иностранного происхождения. В частности, в ракете РМ-48У разведка обнаружила иностранную электронную компонентную базу, а также обнародовала данные об оборудовании, которое используют российские предприятия.