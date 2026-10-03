''Россия должна прекратить неадекватную эскалацию'': Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео

Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре и объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей. Утром 3 октября "Шахед" нанес удар по Северному мосту в Киеве, а в течение ночи под российскими атаками оказались жилые дома, железные дороги и объекты энергетики во многих регионах, также дроном было поражено судно в Черноморске.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские воины находят способы отвечать на российские обстрелы и возвращать войну туда, откуда она пришла.

Украинские силы нанесли удары по военным объектам РФ

По словам Зеленского, за последние сутки украинские дальнобойные системы эффективно поразили объекты, обеспечивающие работу военной машины агрессора. В частности, украинские удары достигли Самарской области, а также позиций оккупантов с расчетами "Искандеров" в Брянской области.

Президент также сообщил о новых результатах в Черном море.

Он поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и слаженную работу.

"Россия должна прекратить свою неадекватную эскалацию", – подчеркнул Зеленский.

РЕКЛАМА

Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре

Напомним, 3 октября российские войска нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате атаки были повреждены дорожное покрытие и контактная сеть троллейбусов, а движение по путепроводу частично перекрыли.

Главные истории дня

Россияне также атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, Россия начала новую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В ISW заявили, что страна-агрессор стремится разрушить объекты генерации и передачи электроэнергии и создать проблемы для украинской энергосистемы.