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"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 28,6 т.
"Россия должна прекратить неадекватную эскалацию": Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео
Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре. Источник: NewsNation

Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре и объектам, обеспечивающим нормальную жизнь людей. Утром 3 октября "Шахед" нанес удар по Северному мосту в Киеве, а в течение ночи под российскими атаками оказались жилые дома, железные дороги и объекты энергетики во многих регионах, также дроном было поражено судно в Черноморске.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что украинские воины находят способы отвечать на российские обстрелы и возвращать войну туда, откуда она пришла.

Украинские силы нанесли удары по военным объектам РФ

По словам Зеленского, за последние сутки украинские дальнобойные системы эффективно поразили объекты, обеспечивающие работу военной машины агрессора. В частности, украинские удары достигли Самарской области, а также позиций оккупантов с расчетами "Искандеров" в Брянской области.

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''Россия должна прекратить неадекватную эскалацию'': Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео

Удары РФ. Источник: Скриншот

Президент также сообщил о новых результатах в Черном море.

''Россия должна прекратить неадекватную эскалацию'': Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео

Удары РФ. Источник: Скриншот

Он поблагодарил все задействованные подразделения за меткость и слаженную работу.

"Россия должна прекратить свою неадекватную эскалацию", – подчеркнул Зеленский.

''Россия должна прекратить неадекватную эскалацию'': Зеленский о ударах противника по мосту в Киеве и по судну в Одесской области. Видео

Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Источник: Скриншот

Россия продолжает наносить удары по украинской инфраструктуре

Напомним, 3 октября российские войска нанесли удар по Северному мосту в Киеве. В результате атаки были повреждены дорожное покрытие и контактная сеть троллейбусов, а движение по путепроводу частично перекрыли.

Россияне также атаковали гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, Россия начала новую кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В ISW заявили, что страна-агрессор стремится разрушить объекты генерации и передачи электроэнергии и создать проблемы для украинской энергосистемы.

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