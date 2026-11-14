Россия модернизировала "Искандеры" для ударов по Украине: The Telegraph назвал главную цель врага

Россия модернизировала баллистические ракеты "Искандер", оснастив их системами наведения, способными обеспечивать точность удара до нескольких метров. Новые технологии позволяют обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы и усложняют перехват ракет. Одной из главных целей российской кампании стало нарушение транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра.

Видео дня

Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph. Журналисты пообщались с украинскими чиновниками, военными экспертами и жителями Киева, которые рассказали о последствиях российских ударов по мостам и энергетической инфраструктуре.

Российские войска начали использовать новые варианты ракет "Искандер-М", оборудованные оптическими головками самонаведения 9Е436 и радиолокационными 9Б918. Благодаря этим системам ракета может сканировать местность непосредственно перед поражением цели и корректировать собственную траекторию.

Раньше баллистические ракеты такого типа преимущественно управлялись бортовым компьютером. Достигнув необходимой высоты, они двигались к цели по баллистической траектории, а финальный участок полета в значительной степени зависел от силы тяжести. Это ограничивало точность поражения и создавало возможности для перехвата.

Теперь ситуация изменилась. Новые головки самонаведения позволяют ракетам вносить коррективы непосредственно перед попаданием, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

РЕКЛАМА

Профессор военной стратегии и технологий Берлинской школы управления Hertie School Мауро Джилли объяснил, что такая модернизация может устранить одну из главных тактических слабостей баллистических ракет.

"Особенность баллистических ракет заключается в том, что у них есть определенная погрешность, поскольку они движутся по параболической траектории. Полет контролируется бортовым компьютером, который позиционирует ракету после достижения заданной высоты. Но финальная фаза обычно проходит под действием силы тяжести. Теперь это изменилось", – отметил эксперт.

Главные истории дня

Новую тактику Россия применяет во время атак на мосты в Киеве. Сначала в течение нескольких недель оккупанты пытались вывести из строя восемь основных мостов столицы с помощью реактивных беспилотников. Позже для ударов по крупнейшим переправам начали использовать баллистические ракеты.

В частности, четыре ракеты попали в Северный мост в течение одной ночи в минувшие выходные. При этом российские удары не смогли разрушить прочные конструкции киевских мостов, однако вызвали значительные перебои в движении транспорта.

РЕКЛАМА

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что новые системы наведения использовались во время недавних атак на столичные переправы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается разделить Украину по Днепру.

"Россия пытается разделить Украину вдоль реки Днепр и сделать жизнь максимально сложной для людей, наших городов и сел", – сказал глава государства.

В результате атак транспортное сообщение между левым и правым берегами Киева существенно осложнилось. Некоторым жителям приходится пересекать мосты пешком, поскольку привычные маршруты общественного транспорта больше не работают.

РЕКЛАМА

Помимо транспортной инфраструктуры, Россия атакует энергетические объекты, пытаясь нарушить передачу электроэнергии между разными регионами страны.

По словам ассоциированного эксперта аналитического центра GLOBSEC Максима Безносюка, попытки разделить украинскую энергосистему вдоль Днепра начались еще в декабре прошлого года.

Он объяснил, что речь идет о так называемом режиме "островизации" (islanding), когда энергосистема распадается на отдельные части, которые вынуждены работать автономно и не могут передавать электроэнергию из регионов, где достаточно генерации, в те, где возникает дефицит.

РЕКЛАМА

"Характер российских ударов свидетельствует о том, что Россия пытается фрагментировать инфраструктуру, которая обеспечивает функционирование военных усилий. Цель состоит не только в том, чтобы принести жестокость войны в украинские дома, но и в том, чтобы поразить военную промышленность и системы ее обеспечения", – подчеркнул Безносюк.

Особенно сложной остается ситуация на левом берегу Киева. Некоторые жители получают электроэнергию лишь около двух часов в сутки, а также регулярно сталкиваются с перебоями в водоснабжении и централизованном отоплении.

РЕКЛАМА

В то же время военный эксперт Мауро Джилли отметил, что уничтожение прочных киевских мостов остается маловероятной задачей для российских войск.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска модифицируют зенитные и баллистические ракеты, чтобы увеличить масштаб ударов по Украине и повысить точность поражения важных транспортных объектов. Особое внимание оккупанты уделяют мостам, в частности в Киеве.