Россия может получить ''окно возможностей'': в ISW указали на риски для Украины из-за ограничений Starlink

Ограничения скорости спутниковой связи Starshield компании SpaceX могут затруднить перехват российских реактивных беспилотников и нанесение украинских ударов средней дальности. В ISW отметили, что эти изменения могут ослабить украинскую противовоздушную оборону и поставить под угрозу операции против российской логистики.

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В то же время российский военный блогер, связанный с Кремлем, признал, что ситуация создает для российских сил "окно возможностей" для ударов по украинской инфраструктуре. Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).

Что известно об ограничениях Starshield

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов и бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко 14 октября сообщили, что SpaceX ввела ограничение скорости до 100 миль в час — примерно 160 км/ч — для терминалов, подключенных к сети Starshield.

Starshield — это военная версия спутниковой сети Starlink, разработанная SpaceX для государственного использования. Она обладает более высоким уровнем защиты и устойчивости к помехам, тогда как обычный Starlink предназначен преимущественно для гражданских и коммерческих нужд.

До введения ограничений украинские войска могли запускать беспилотники со скоростью более 160 км/ч, используя Starshield. Генеральный директор SpaceX Илон Маск 14 октября заявил, что решения относительно скорости и ограничений использования Starshield находятся в компетенции американских военных и, в конечном счете, президента США Дональда Трампа. В то же время Starlink является коммерческой услугой, которую контролирует SpaceX.

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в ответ сообщил, что SpaceX восстановила возможность подключения украинских терминалов Starlink на скорости до 160 км/ч. При этом он подчеркнул, что полная отмена ограничений скорости Starshield имеет решающее значение для обороны Украины.

На момент подготовки анализа оставалось неясным, продолжают ли действовать ограничения Starshield. В Кремле также прокомментировали ситуацию: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября заявил, что российские власти не получали официальных заявлений Маска относительно ограничений скорости SpaceX для украинских военных.

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Как ограничения могут повлиять на перехват российских дронов

По оценке ISW, ограничения скорости Starshield могут иметь серьезные последствия для перехвата российских реактивных беспилотников. Сергей Бескрестнов 14 октября сообщил, что украинские силы используют спутниковую связь для управления беспилотниками-перехватчиками. Такие системы являются одним из самых эффективных средств противодействия российским реактивным дронам типа "Герань".

Украина активно развивает собственное производство реактивных перехватчиков, чтобы противодействовать росту использования Россией скоростных беспилотников. Однако ограничения скорости связи могут затормозить этот процесс и затруднить защиту украинского населения от атак в преддверии и в течение зимы.

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Данные, предоставленные Силами беспилотных систем Украины за период с 24 сентября по 14 октября, также свидетельствуют об ухудшении возможностей перехвата беспилотников с неподвижным крылом. Это может дополнительно осложнить работу украинской противовоздушной обороны.

На фоне этих сообщений российский военный блогер, связанный с Кремлем, 14 октября признал, что ограничения создали "окно возможностей", в течение которого российские силы могут нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре.

Почему ограничения угрожают ударам средней дальности

По данным ISW, ограничения Starshield также могут существенно повлиять на украинские удары средней дальности, которые помогали ослаблять российскую логистику и поддерживали контрнаступательные операции Украины в течение 2026 года.

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14 октября 7-й корпус быстрого реагирования ВВС Украины сообщил о проблемах со связью с беспилотниками на Гуляйпольском направлении. По его данным, перебои возникали во время полёта со скоростью 110–120 км/ч, что затрудняло управление аппаратами. В корпусе также отметили, что ограничения Starshield препятствуют запуску беспилотников средней дальности, которым требуется быстрый разгон. Впоследствии военные удалили первоначальное заявление, не предоставив дополнительных объяснений.

Беспилотники, оснащенные Starshield, в частности американские аппараты Hornet, являются важным инструментом украинской кампании ударов по российской логистике. Спутниковая связь позволяет операторам управлять ими на высоких скоростях по всей территории Украины, в том числе над оккупированными районами.

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Максимальная и пиковая скорости Hornet превышают установленный предел Starshield. Из-за этого украинские военные могут лишиться возможности эффективно использовать такие аппараты для поражения движущихся российских транспортных средств и других динамических целей на оккупированной территории.

По данным украинских сил обороны, 14 октября интенсивность ударов по российским логистическим объектам вдоль линии фронта заметно снизилась. В ISW предполагают, что это могло быть следствием введенных ограничений.

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Кампания ударов средней дальности по российским наземным путям сообщения была важной составляющей подготовки поля боя для украинских контрнаступательных операций на Александровском и Лиманском направлениях в 2026 году. По мнению аналитиков, ограничения Starshield рискуют ослабить эти возможности.

Почему ситуация важна на фоне операции "Вивальди"

Ограничения Starshield появились после того, как 3-й армейский корпус Украины обнародовал новые подробности операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Она предусматривала многомесячную кампанию ударов средней дальности по российской логистике, запасам топлива и операторам беспилотников, что ослабило наступательные возможности российских войск и способствовало продвижению украинских сил.

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Командующий 3-м армейским корпусом бригадный генерал Андрей Билецкий 14 октября сообщил, что в ходе четвертой фазы операции украинские военные освободили еще 101 квадратный километр территории. Общая площадь освобожденных за четыре фазы территорий, по его словам, составила 277 квадратных километров.

Билецкий также заявил об освобождении Зеленой Долины, Липового и Колодязов к северу от Лимана. По его словам, украинские силы остановили российские войска, которые пытались обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и взять под контроль трассу Е-40 Харьков — Славянск.

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В ISW отмечают, что ограничения Starshield могут затруднить проведение подобных операций, поскольку украинские военные активно используют беспилотники для нанесения ударов по российской логистике. В то же время украинские силы не имеют доступа к Starlink или Starshield над территорией России, поэтому новые ограничения не должны повлиять на возможность нанесения ударов по стационарным целям в РФ, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных. Для таких ударов украинские военные используют альтернативные средства связи и навигации.

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Как сообщал OBOZ.UA, всего несколько дней назад делегация Конгресса США разрешила предоставить Украине расширенный доступ к Starlink. С такой просьбой лично к Илону Маску обратился и конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу.

На этом фоне Илон Маск раскритиковал Зеленского, поддержав Трампа и РФ.