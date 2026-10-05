Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться

Блог

Валерий Пекар
Валерий Пекар

Соучредитель Гражданской платформы «Новая Страна»

War / Мнения
Time to read2 мин
icon 3,4 т.
Блог |

Россия может воевать годами, но есть одно "но"

Россия может воевать годами, но есть одно "но"
Россия может воевать годами. Источник: Getty Images

Безусловно, россия может воевать годами.

Но россия не может воевать годами.

Поясню.

Россия может воевать годами, закручивая гайки, печатая деньги, заимствуя у будущих поколений, мобилизуя все новые поколения пушечного мяса, усиливая внутренние репрессии, сдавая страну по кусочкам Китаю, обманывая Америку и пугая Европу.

Но при одном условии – если при этом демонстрируется какой-то результат. Целевыми аудиториями этой демонстрации являются собственные приспешники, которым нужно подтвердить, что царь еще способен; собственное общество, которое нужно заверить, что "царь настоящий и еще как"; Китай, который нужно убедить, что игра еще не закончилась (что бывает, когда игра заканчивается, поинтересуйтесь у знатоков го); Америка и Европа, которые должны уважать и бояться.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 12,5 т.
В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага
icon 12,5 т.
В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,1 т.
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба
icon 7,1 т.
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 6,0 т.
Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео
icon 6,0 т.
Россия нанесла удар по Харькову: есть погибший, шесть человек пострадали. Фото и видео

Если результата нет, то россия не может в таком режиме продолжать войну годами. Ястребиное крыло будет требовать замены царя на более способного, голубиное крыло будет искать отдельных переговоров с Западом, Запад перестанет обращать внимание на громкие заявления, а Китай решит, что настало время подведения итогов.

Вот почему Путину крайне нужны результаты. Либо на украинском фронте, либо в украинском тылу, либо на европейском фронте, либо где-либо еще.

Итак, наша главная задача – не давать Путину результатов. Поэтому предлагаю рассматривать деятельность каждого человека (начиная с себя) с точки зрения: не набрал ли я сегодня Путину несколько очков? В идеале ответ на этот вопрос должен быть "наоборот, сегодня я отобрал у Путина несколько очков". Те, кто служит в Силах обороны, делают это каждый день. Те, кто работает в оборонной сфере, – тоже. Но этот вопрос касается всех нас.

Не будьте частью проблемы, будьте частью решения.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Валерия Пекаря
Похожие темы
Война в УкраинеЗападРоссия - страна-агрессорармияпобедаЕвропаВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться