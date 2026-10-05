Россия может воевать годами, но есть одно "но"
Безусловно, россия может воевать годами.
Но россия не может воевать годами.
Поясню.
Россия может воевать годами, закручивая гайки, печатая деньги, заимствуя у будущих поколений, мобилизуя все новые поколения пушечного мяса, усиливая внутренние репрессии, сдавая страну по кусочкам Китаю, обманывая Америку и пугая Европу.
Но при одном условии – если при этом демонстрируется какой-то результат. Целевыми аудиториями этой демонстрации являются собственные приспешники, которым нужно подтвердить, что царь еще способен; собственное общество, которое нужно заверить, что "царь настоящий и еще как"; Китай, который нужно убедить, что игра еще не закончилась (что бывает, когда игра заканчивается, поинтересуйтесь у знатоков го); Америка и Европа, которые должны уважать и бояться.
Если результата нет, то россия не может в таком режиме продолжать войну годами. Ястребиное крыло будет требовать замены царя на более способного, голубиное крыло будет искать отдельных переговоров с Западом, Запад перестанет обращать внимание на громкие заявления, а Китай решит, что настало время подведения итогов.
Вот почему Путину крайне нужны результаты. Либо на украинском фронте, либо в украинском тылу, либо на европейском фронте, либо где-либо еще.
Итак, наша главная задача – не давать Путину результатов. Поэтому предлагаю рассматривать деятельность каждого человека (начиная с себя) с точки зрения: не набрал ли я сегодня Путину несколько очков? В идеале ответ на этот вопрос должен быть "наоборот, сегодня я отобрал у Путина несколько очков". Те, кто служит в Силах обороны, делают это каждый день. Те, кто работает в оборонной сфере, – тоже. Но этот вопрос касается всех нас.
Не будьте частью проблемы, будьте частью решения.
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