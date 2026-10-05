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Россия пытается спасти НПЗ от атак: в сети раскрыли, на что делает ставку враг. Фото

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 2,4 т.
Россия пытается спасти НПЗ от атак: в сети раскрыли, на что делает ставку враг. Фото
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, 2 июня 2026 года. Источник: TheDeadDistrict/X

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ усиливают защиту от атак с воздуха. По периметру установок размещают морские контейнеры, между которыми в дальнейшем планируют натянуть антидроновые тросы.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там также опубликовали фото завода.

Россия пытается спасти НПЗ от атак: в сети раскрыли, на что делает ставку враг. Фото

Ильский НПЗ готовят к защите от воздушных целей. Источник: Exilenova+

Враг продолжает усиливать защиту критически важных объектов, обеспечивающих работу российской военной машины. В Exilenova+ предполагают, что со временем россияне могут превратить нефтеперерабатывающие заводы в укрепленные "крепости". Из-за этого окно возможностей для поражения таких целей постепенно сужается.

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В то же время, что касается атаки на Ильский НПЗ 26 сентября, в канале сообщили, что видимых повреждений именно установок первичной переработки не обнаружили.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в Краснодарском крае РФ. В Генштабе подтвердили поражение завода и сообщили, что на его территории зафиксировали пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по состоянию на начало октября Украина вывела из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России. Такие данные 4 октября обнародовало Министерство обороны Украины, сославшись на анализ разведки, Генштаба и экспертов ведомства.

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