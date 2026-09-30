Блог |
Россия пытается выбить из Украины капитуляцию: сработает ли ставка
ПРИНУЖДЕНИЕ К КАПИТУЛЯЦИИ. 30.09.26 – НОЧЬ ТЕРРОРА ДЛЯ КИЕВА
Есть ночи, после которых утро уже не кажется обычным. Сегодня Киев снова просыпается после массированной атаки.
Около 20 ракет всего за 10 минут обрушились на Киев и область. Баллистика – одновременно с трех направлений, ракеты вместе с дронами. Повреждена критически важная инфраструктура, перебои с электричеством и водой.
На данный момент уже известно о пострадавших.
Но самое страшное – не только сам взрыв.
Страшно, когда после ночи люди просыпаются и первым делом проверяют телефон: все ли живы? Увижу ли я сегодня своих друзей, соседей, коллег? Ответит ли человек, которому я писал ночью? Все ли, кого я знаю, пережили эту ночь?
Ведь утро после обстрела – это не просто вопрос света, воды или транспорта.
Это минуты ожидания, когда люди пытаются узнать, что случилось с их домом, районом, близкими. Когда родители проверяют, где их дети. Друзья звонят друзьям. Соседи ищут друг друга.
И только потом возникает другой вопрос: будет ли электричество, вода, транспорт, работа, учеба.
Ведь террор – это не только разрушенное здание. Террор – это попытка сломить ощущение нормальной жизни. "The Atlantic" пишет, что РФ накопила ракеты и дроны и будет наносить ими удары по Украине, чтобы заставить ее капитулировать.
И здесь важно понять одну вещь.
История уже знала попытки заставить государство капитулировать путем уничтожения его городов.
14 мая 1940 года немецкая авиация бомбардировала Роттердам. Перед этим немецкое командование выдвинуло ультиматум: прекратить сопротивление, иначе город будет уничтожен. Во время бомбардировки погибли сотни людей – различные исторические исследования дают оценки примерно от 650 до 900 погибших; около 80 тысяч жителей остались без крова, а десятки тысяч зданий были уничтожены или повреждены. На следующий день Нидерланды капитулировали.
А затем был Лондон.
"Блиц" длился с сентября 1940 года по июнь 1941 года. За этот период Лондон подвергся масштабным бомбардировкам. Более 20 тысяч мирных жителей погибли, а свыше миллиона домов были разрушены или повреждены.
10–11 мая 1941 года более 500 немецких самолетов атаковали центр Лондона. За одну ночь было сброшено сотни тонн фугасных и зажигательных бомб. Погибло более 1 300 человек, более 1 600 получили тяжкие ранения, около 12 тысяч остались без крова.
Зачем об этом вспоминать сегодня?
Не просто ради исторической аналогии.
А чтобы увидеть механизм.
Когда не могут или не хотят сломить государство на поле боя, пытаются наносить удары по тому, что удерживает общество: по городам, энергетике, экономике, гражданской жизни, по человеческой выносливости.
Расчет врага прост:
сделать жизнь настолько невыносимой, чтобы люди сами начали требовать капитуляции.
Именно поэтому сегодня вопрос Украины – это не только вопрос фронта.
Это вопрос о том, позволим ли мы превратить террор в политический инструмент.
Киев может быть темным и холодным. Может быть измученным…
Но он не должен стать городом, который согласился с тем, что страх будет определять его будущее.
Безусловно, Украине нужны ПВО и ракеты к ним!
Нужны системы противоракетной обороны.
Нужна энергетическая устойчивость.
Нужны оружие, производство, союзники, экономическая стойкость.
Но самое главное – люди, которые не позволяют страху превратиться в безнадежность.
Выстоять – не значит не бояться.
Бояться следующей ночи – и все равно встречать утро.
Терять свет – и не терять человечность.
Слышать взрывы – и не отказываться от своего права жить свободно!
Киев выстоит не потому, что ему не страшно.
Киев выстоит, если страх не станет сильнее нашей воли жить.
И именно поэтому сегодня Украине нужна не капитуляция перед террором.
Нам нужны: защита, помощь и единство. А еще способность выстоять столько, сколько потребуется, чтобы будущее Украины определяли украинцы, а не ракеты над Киевом.
Держимся!
Берегим друг друга.
И не позволяем ночи определять наше завтра.
Читайте также
Оккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВА
Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные Генштаба
"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. Видео
Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...
Источник:Фейсбук Вадима Сторожука
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!