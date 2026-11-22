Россия развернула новую дезинформационную кампанию, чтобы снять с себя ответственность за удар беспилотника по жилому дому в поселке Дымер Киевской области. Кремлевские пропагандисты пытаются убедить украинцев, что разрушение пятиэтажки якобы стало следствием работы украинской противовоздушной обороны.

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Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД). По данным ведомства, подконтрольные Москве информационные ресурсы распространяют ложные утверждения, чтобы переложить вину за последствия российской атаки на Силы обороны Украины.

Как Россия пытается оправдать удар

В ЦПД отметили, что к информационной кампании привлекли пропагандистские площадки, в частности те, которые специально создавали для воздействия на украинскую аудиторию.

Эти ресурсы продвигают версию, будто подъезд многоэтажки обрушился из-за действий украинской ПВО, которая якобы сбивает вражеские беспилотники непосредственно над жилыми кварталами.

В Центре подчеркнули, что подобные информационные вбросы являются типичной тактикой российской пропаганды после резонансных атак на гражданское население. С помощью таких сообщений Москва стремится избежать ответственности за военные преступления и сформировать ложное представление о причинах разрушений.

Что известно об атаке на Дымер

Утром 22 ноября российский дрон попал в пятиэтажку в поселке Дымер Киевской области. В результате атаки начался пожар, а жилые помещения на всех пяти этажах получили повреждения.

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По обновленной информации, в результате российской атаки погибли два человека, еще трое получили ранения, среди них – подросток. Под обломками разрушенного дома могут находиться до 15 человек, в том числе двое детей. Спасатели продолжают поисковые работы на месте удара.

Как писал OBOZ.UA, 22 ноября на Сумщине в результате взрыва российского беспилотника погиб 14-летний мальчик. Трагедия произошла в Новослободской общине, где двое местных жителей наткнулись на вражеский дрон, который сдетонировал.

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