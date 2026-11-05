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Россия нацелилась на украинскую энергетику в преддверии зимы: в ISW раскрыли план врага

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
2,1 т.
Россия нацелилась на украинскую энергетику в преддверии зимы: в ISW раскрыли план врага
Россия нацелилась на украинскую энергетику в преддверии зимы. Источник: пресс-служба ДТЭК

Российские войска начали очередную зимнюю ударную кампанию 2026–2027 годов, нанося систематические  удары по критической инфраструктуре Украины. Этот террор направлен на подрыв экономики и создание гуманитарного кризиса.

В сравнении с предыдущими годами армия РФ изменила подход к обстрелам. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Новая тактика террора

Согласно данным аналитиков и сообщениям российских военных пропагандистов, путинская армия изменила подход к обстрелам. Вместо хаотичных атак враг перешел к систематическим ударам по ключевым узлам энергосети.

Оккупанты при выборе целей делают акцент на критически важных подстанциях и более мелких объектах, непосредственно управляющим перераспределением электроэнергии.

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Зимняя кампания 2026–2027 годов фактически повторяет сценарий предыдущей зимы, когда в результате массированных атак было повреждено или уничтожено до 80% украинской электрогенерации.

Последствия для атомной энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после очередного массированного обстрела аварийные отключения света введены в Киеве, а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Донецкой областях. По данным Министерства энергетики, только за одни сутки оккупанты нанесли более 20 ударов по энергосистемам.

Восстановительные и ремонтные работы существенно осложняются из-за повторных российских атак. Кроме того, как отметил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, из-за повреждений инфраструктуры украинские атомные электростанции вынуждены снижать мощности генерации.

Напомним, Зеленский провел селектор по ситуации с ликвидацией последствий российских ударов и восстановлением поставок электричества. Глава государства заявил, что обстрелы продолжаются фактически круглосуточно, и так же круглосуточно продолжаются работы по восстановлению энергетики.

Как писал OBOZ.UA, 4 ноября российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Одесской области. В этот раз целью атаки стали складские помещения, пострадали два человека.

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Война в УкраинеРоссийские обстрелыЭнергетика
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