В последнее время на Константиновском направлении российские захватчики уже не бросают в бой массово колонны из сотен единиц бронетехники. Тем не менее, оккупанты не прекращают попыток овладеть Константиновкой. Но украинские защитники продолжают удерживать позиции и уничтожать вражеские силы.

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Об этом рассказал спикер "Стальной сотки", 100-й отдельной механизированной бригады СВ ВСУ Сергей Хоминский. "Стальная Сотка" сейчас выполняет боевые задачи именно на Константиновском направлении.

В Константиновке жарко

"Константиновское направление действительно жаркое. Несмотря на то, что две последние ночи на востоке Украины стали первыми морозными ночами, столбики термометров опускались до минус 5, непосредственно в Константиновке очень и очень жарко. Враг не оставляет попыток завладеть городом. Бросает на это все новые и новые порции своего пушечного мяса", – рассказал Сергей Хоминский.

Он подчеркнул, что оккупанты на направлении "успешно утилизируются", тогда как наши подразделения "продолжают удерживать позиции и давать достойный отпор врагу".

По словам украинского воина, оккупанты пытаются регулярно использовать бронетехнику, однако о массированных атаках с сотнями единиц техники сейчас речи не идет. 100-я ОМБр не только регулярно уничтожает российские танки и БМП, но и регулярно фиксирует соответствующую статистику уничтоженной техники, и "нулей там, как правило, никогда не бывает, хоть летом, хоть зимой". Очевидно, у захватчиков уже заканчиваются запасы этой техники.

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"Массово колонны из сотен единиц бронетехники враг сейчас в бой не бросает. Мы этого не наблюдаем, потому что, вероятно, техники уже столько нет. Но то, что единичные случаи применения бронетехники постоянно имеют место, – это абсолютный факт", – отметил спикер 100-й ОМБр.

Ситуация на направлении

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшие сутки на Константиновском направлении Силы обороны отбивали четыре вражеские атаки в районе самой Константиновки. А вот в воскресенье, 15 ноября, на направлении состоялось сразу 18 вражеских атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Долгая Балка, Вольное и в сторону Молочарки, Кондратовки, Николаевки.

Главные истории дня

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поднять вопрос так называемой гуманитарной миссии в Константиновке. Такой разговор может состояться во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября. По крайней мере, так утверждает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Одновременно аналитики утверждают, что Россия стремится воспользоваться предложением о локальном перемирии в районе Константиновки в Донецкой области для укрепления своих военных позиций, а не для оказания гуманитарной помощи. Ведь накопив силы, оккупанты могут усилить наступление на город и попытаться продвинуться в сторону Краматорска и Славянска.