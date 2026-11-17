Недавние удары украинских войск по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что Россия не в состоянии обеспечить надежную защиту своих ключевых стратегических объектов. Украинским силам удалось добиться трех точных попаданий по сооружению.

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Аналитики отмечают, что такие повреждения недопустимы для объекта, который должен находиться под усиленной охраной. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Угроза военной логистике

Крымский мост имеет критически важное значение как для экономики РФ, так и для снабжения российской группировки войск. Успешная атака ВСУ вызвала волну критики в российском информационном пространстве.

Пропагандисты открыто выражают недовольство неспособностью властей РФ организовать эффективную оборону ключевой инфраструктуры. В качестве ответной меры радикально настроенные блогеры призывают российское командование усилить обстрелы Украины и нанести удары по центрам принятия решений, включая политическое руководство страны.

Тактика ВСУ и давление на логистику

Эксперты ISW отмечают, что результативной атаке на мост предшествовали и сопутствовали другие удары украинских сил на юге России, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

Как пояснил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, успех этих операций во многом стал возможен благодаря системной кампании ВСУ по подавлению и уничтожению систем противовоздушной обороны противника на территории временно оккупированного Крыма.

Аналитики напоминают, что сообщение России с полуостровом держится на двух главных артериях – Крымском мосту, а также на сухопутном коридоре, проходящем через оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Таким образом, любые повреждения или перебои в работе одного из этих маршрутов неизбежно создают критическую нагрузку на сухопутный коридор, существенно осложняя российскую военную логистику.

Главные истории дня

Напомним, в оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками.

Как писал OBOZ.UA, ночью 16 ноября движение по Крымскому мосту также было перекрыто. Атака продолжалась и утром. На спутниковом снимке после этих ударов можно было увидеть повреждения дорожного полотна как минимум в двух местах.