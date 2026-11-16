Россия передислоцирует стратегическую авиацию: Игнат объяснил, чего боится враг

Россия пытается уберечь стратегические бомбардировщики от новых украинских ударов после атак на военные аэродромы. В то же время противник не собирается отказываться от использования этой авиации, пока у него есть дальнобойные ракеты, в частности Х-101.

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Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире телевидения. Информацию обнародовало агентство Укринформ.

Перемещение российских самолетов связано с попытками противника снизить риск их поражения после успешных украинских операций.

Юрий Игнат отметил, что Россия уже прибегала к передислокации стратегической авиации после операции Службы безопасности Украины, в ходе которой были поражены российские военные самолеты.

Такие перемещения являются попыткой врага обезопасить авиацию от повторных атак и сохранить боевые возможности бомбардировщиков. В то же время это не означает, что Россия планирует прекратить их использование против Украины.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что российские стратегические самолеты останутся важным элементом воздушных атак, пока у противника будет соответствующее вооружение.

"Пока есть бомбы, пока есть ракеты, которые летят далеко, имею в виду Х-101, которые применяют, конечно, никто их списывать не будет", – сказал Игнат.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает использовать авиабазы "Энгельс" и "Оленья" для размещения стратегической авиации, которую привлекает к массированным атакам по Украине. Новые спутниковые снимки позволили оценить количество бомбардировщиков на одном из ключевых российских аэродромов, а также увидеть, как снаряжают самолеты Ту-160М крылатыми ракетами Х-101.