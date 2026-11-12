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Россия превращает оккупированный Крым в солончак: в ГУР раскрыли, как враг истощает ресурсы полуострова

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
2,8 т.
Россия превращает оккупированный Крым в солончак: в ГУР раскрыли, как враг истощает ресурсы полуострова
Запасы воды в Крыму сокращаются быстрее, чем пополняются. Источник: ГУР МО

Российская оккупационная политика приводит к масштабному истощению водных ресурсов Крыма. Несмотря на увеличение запасов в водохранилищах благодаря осадкам, водный кризис на полуострове продолжает углубляться.

Пытаясь компенсировать дефицит, оккупационная администрация наращивает добычу подземных вод, что усиливает засоление и создает предпосылки для опустынивания земель. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Запасы воды в Крыму сокращаются быстрее, чем пополняются

В начале октября 2026 года водохранилища полуострова были заполнены в среднем на 45%. Благодаря осадкам и таянию снега запасы водохранилищ естественного стока достигли 148,4 млн кубометров. Это более чем вдвое превышало показатель за аналогичный период прошлого года.

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Однако с наступлением засушливого сезона запасы начали сокращаться. Ежесуточно в водохранилища поступает около 138 тыс. кубометров воды, тогда как расход составляет 455 тыс. кубометров. То есть воду потребляют более чем втрое быстрее, чем она пополняется.

Еще сложнее ситуация с наливными водохранилищами, которые зависят от внешних источников наполнения. За сентябрь их запасы сократились примерно на 10% – с 35 до 31,6 млн кубометров.

Ежесуточно из этих водоемов забирают около 72 тыс. кубометров воды, в то же время приток почти отсутствует из-за маловодности источников питания и сезонного снижения водности.

Показательным примером является Межгорное водохранилище, заполненное лишь на 0,2% проектного объема. Фактически оно утратило значение полноценного источника водоснабжения.

Кроме того, даже имеющиеся запасы не всегда удается использовать. Из-за низкого уровня воды ее забор затруднен, а заиление и ухудшение качества придонных слоев дополнительно ограничивают возможности использования ресурса.

Таким образом, сезонное увеличение запасов благодаря осадкам не решает проблему. Система водоснабжения Крыма все больше зависит от нестабильных природных факторов и истощения резервных источников.

Северо-Крымский канал остался без основного источника воды

После разрушения российскими оккупационными войсками плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года Каховское водохранилище исчезло, а Северо-Крымский канал потерял основной источник наполнения.

Заиление водозаборов, отсутствие необходимого давления и повреждение инфраструктуры существенно ограничили его эксплуатацию.

Магистральная часть канала и северная ветка до Джанкоя остаются без воды. Восточную ветку оккупанты используют для транспортировки воды из артезианских скважин в направлении Феодосии и Керчи.

Однако такая схема неэффективна. Канал проектировали для транспортировки больших объемов днепровской воды, а при переброске меньших объемов подземной воды из-за испарения и фильтрации теряется до 40–45% ресурса.

В результате значительная часть дефицитной воды не доходит до потребителей. Чтобы компенсировать потери, оккупационная администрация вынуждена увеличивать водозабор, создавая еще большую нагрузку на подземные источники.

Чрезмерная добыча подземных вод усиливает экологические риски

По данным ГУР, попытки России преодолеть дефицит воды за счет наращивания добычи подземных вод истощают водоносные горизонты. Это усиливает засоление и создает предпосылки для опустынивания крымских земель.

Таким образом, несмотря на временное пополнение водохранилищ благодаря осадкам, водные ресурсы полуострова продолжают истощаться. Увеличение водозабора для компенсации потерь в системе водоснабжения лишь усиливает нагрузку на подземные источники.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Крыму местная "власть" разводит руками – электроснабжение полностью отсутствует, даже "невозможно соблюдать графики отключений из-за дефицита электроэнергии". Энергетики оккупированного полуострова утверждают, что электроэнергию в первую очередь подают на социальные объекты.

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