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Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Белая": возможны пуски крылатых ракет

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 5,1 т.
Важное
Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-160 с аэродрома "Белая": возможны пуски крылатых ракет
Возможна массированная атака РФ на Украину. Иллюстративное фото. Источник: Сгенерировано ИИ

Вечером во вторник, 6 октября, Россия подняла в воздух несколько самолетов Ту-160 с аэродрома "Белая" (Иркутская область). Есть ряд признаков того, что страна-агрессор готовится к массированному обстрелу Украины.

Возможны запуски крылатых ракет. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.

РФ готовится вновь терроризировать украинцев

"По состоянию на 20:30 в воздушном пространстве РФ наблюдаются: 3 самолета Ту-160 с аэродрома "Белая", – говорится в сообщении.

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Еще ранее канал сообщал, что в течение дня фиксировалось перемещение стратегической авиации между аэродромами в западной и восточной частях России. Кроме того, наблюдался рост активности военно-транспортной авиации и тренировочных полетов стратегической и дальней авиации.

"Враг завершает подготовку к нанесению очередного МРУ (массированного ракетного удара. – Ред.) по территории Украины с применением стратегической авиации, который состоится в эту или в следующую ночь. Целями атаки определены, в том числе, объекты энергетической и водной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Украинцев призвали подготовить резервные источники питания и запас воды.

Напомним, о том, что Россия готовит новый массированный удар по Украине, в вечернем видеообращении предупредил и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Воздушные силы и другие украинские службы готовы реагировать на атаку врага в пределах имеющихся средств защиты, и призвал международных партнеров поддержать наше государство, предоставив необходимые средства противовоздушной обороны.

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