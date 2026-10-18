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Россия коварно обстреляла автомобиль и микроавтобус в Харьковской области: есть пострадавшие. Фото

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
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Россия коварно обстреляла автомобиль и микроавтобус в Харьковской области: есть пострадавшие. Фото
В Харьковской области в результате вражеских атак пострадали четыре человека

Страна-террорист не прекращает свои коварные атаки на Украину. В воскресенье, 18 октября, Россия вновь обстреляла Харьковскую область. В частности, военные РФ нанесли удары по автомобилю и микроавтобусу.

В результате атак пострадали четыре человека. К счастью, обошлось без погибших. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Россия коварно обстреляла автомобиль и микроавтобус в Харьковской области: есть пострадавшие. Фото

Россия нанесла удар по автомобилю и микроавтобусу в Харьковской области. Источник: @prokuratura_kharkiv

Подробности обстрелов

– Около 09:30 в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ 2121. Ранения получили 58-летний мужчина и его 55-летняя жена. Оба пострадавших находятся в легком состоянии и отказались от госпитализации.

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– Еще одна атака произошла примерно в 08:30 на автодороге Великий Бурлук – Новая Александровка. Беспилотник попал в микроавтобус Volkswagen T4. В результате удара 49-летний мужчина получил ранения, а у 55-летней женщины диагностировали острую стрессовую реакцию.

"Под процессуальным руководством прокуроров начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отметили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в субботу, 17 октября, в поселке Великий Бурлук беспилотники, предположительно типа "Герань", повредили здание детского учебного заведения. Люди не пострадали.

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска нанесли удар по Изюму Харьковской области. Пострадали трое мирных жителей, а повреждения получили более 10 частных домовладений. По предварительным данным, оккупанты применили реактивную систему залпового огня.

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