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Россия нанесла коварный удар по Днепропетровской области: погибли двое мужчин. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
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Россия нанесла коварный удар по Днепропетровской области: погибли двое мужчин. Фото
Последствия удара со стороны РФ. Источник: Днепропетровская областная государственная администрация.

В четверг, 8 октября, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Васильковской общине Синельниковского района Днепропетровской области. В результате российского удара были разрушены несколько жилых домов.

Известно, что погибли двое мужчин, обоим было по 62 года. Об этом сообщил начальникДнепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Россия нанесла коварный удар по Днепропетровской области: погибли двое мужчин. Фото

Днепропетровское направление. Источник: DeepState.

Новость дополняется…

Страна-террорист не прекращает свои циничные обстрелы территории Украины. В воскресенье, 4 октября, враг, в частности, более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 3 октября за неполные сутки Российская Федерация применяла беспилотники, артиллерию и авиабомбы для нанесения ударов по Днепропетровской области. Регион пережил более 40 вражеских ударов; по меньшей мере три человека получили ранения.

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