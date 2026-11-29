Правительство Эстонии приняло решение о приостановке пересечения эстонско-российской границы с 1 декабря. Движение будет остановлено на всех пунктах пропуска пока что сроком на полгода. Причиной послужила попытка диверсии на мощностях эстонского производителя беспилотников Threod Systems, в организации которой обвинили Главное управление Генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

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Москва уже заявила, что решение Эстонии находится на грани развязывания открытой войны. Параллельно с этим включила пропагандистскую машину, которая стала распространять нарративы, что все это приведет к коллапсу в Эстонии, а сама страна существует только благодаря сообщению с РФ. Но насколько это соответствует действительности? Давайте разберемся.

Подробнее об этом – в новом материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление"

Сразу отмечу, что в последнее время и вправду участились гибридные, достаточно агрессивные операции российской агентуры в странах Европы, ориентированные на нанесение ущерба производственной инфраструктуре. Поэтому такие меры предосторожности со стороны Эстонии – страны, находящейся в наиболее уязвимой диспозиции в случае вторжения России – вполне уместны.

Но российская пропаганда решила разыграть карту зависимости Эстонии от приграничного сообщения с РФ как важного экономического фактора для европейской страны. В частности, член конституционного комитета российского Совфеда Алексей Пушков и вовсе заявил, что существование Эстонии без России попросту невозможно.

Все это, конечно же, традиционная дешевая пропаганда российской стороны, хотя в некоторых моментах и не безосновательная, но главное разбираться в деталях и понимать, что стоит за этими фейками.

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Экономический фактор

Российским говорящим головам заикаться о зависимости Эстонии от сообщения между странами вообще позорно. Ведь по итогу 2025 года экспорт Эстонии в РФ составил €283 млн или 1,52% от общего экспорта страны, в то время как импорт из России в Эстонию составил €74,6 или 0,33% от общего импорта.

То есть, Эстония критически не зависима от товаров из России, в то время, как и экспорт страны критически не зависим от российских потребителей.

Например, наибольший показатель экспорта Эстонии в Финляндию – 15%! В Латвию – 11%, в Швецию – 9%, в Германию – 8%.

Главные истории дня

Практически вся внешняя торговля Эстонии завязана на рынке Европейского Союза. Но есть нюансы.

Если говорить отдельно о Нарве, то город и вправду имеет определенную зависимость от России в вопросах транспортного сообщения и турпотоков.

Например, с начала 2026 года через эстонско-российские переходы было зарегистрировано около 760 тысяч пересечений границы. Это является весьма существенным для маленькой Эстонии потоком, обеспечивающим приграничную торговлю и работу инфраструктуры.

В свою очередь с российской стороны автомобильное движение через Нарву было остановлено еще в феврале 2024 года, причиной чему стало закрытие пункта пропуска Ивангород на реконструкцию. Но на Нарве, где традиционно был один из самых высоких уровней безработицы в Эстонии, это сказалось своеобразно: возрос уровень занятости населения на 2% именно в этот момент – с 54,7% до 56,7%.

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Поэтому заявления российской стороны относительно того, что Эстония без России не сможет существовать – это исключительно пропагандистский нарратив. Абсолютно не соответствующий действительности!

Но возникает вопрос, а с какой целью он возник и какие цели преследует?

Военный фактор

В 2026 году значительно интенсифицировались гибридные провокации и диверсии, организуемые российской агентурой в Европе. Они особенно катализировались после визита 25 августа в Москву главы ЦРУ Джона Ретклиффа.

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Визит, который носил цель предостеречь руководство России от провокаций в отношении ЕС, только мотивировал Владимира Путина масштабировать испытание союза и альянса на прочность.

С начала 2026 года по конец октября количество диверсий и гибридных атак в Европе, которые западные спецслужбы и исследователи связывают с деятельностью российских спецслужб и агентурных сетей, превысило показатели 2024 и 2025 годов и уже насчитывает более 200 инцидентов! Основные атаки и диверсии касаются логистики и военной помощи Украине, оборонных предприятий ЕС, инфраструктуры систем связи и энергетики и т.д.

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Отдельно – физические атаки по судам в Черном в исключительной экономической зоне стран ЕС, членов НАТО, Болгарии и Румынии.

В конце октября в статье на OBOZ.UA "Россия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозит" я отмечал, что атаки по коммерческим судам в Черном море несут целенаправленную, террористическую задачу – заблокировать море для европейских стран, и является вызовом для коллективной безопасности.

В сентябре же в материале "Комендантский час в приграничье, подготовка госпиталей и другие опасные признаки. Европа в шаге от прямого вторжения России: кому грозит главный удар" я также обращал внимание на то, что Россия не только наращивает гибридные провокации, но и непосредственно готовит инфраструктуру к прямой интервенции в одну из европейских стран. И в зоне потенциального риска рассматривал именно Эстонию, как наиболее уязвимую к агрессии.

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В ночь на 20 ноября, когда проходил массированный, комбинированный удар РОВ по Украине, на территории Польши упали две российские ракеты и реактивный дрон-камикадзе – одна КР в Новом Липовце, еще одна в Руднике-над-Саном, а дрон-камикадзе – в Молодыче.

Это не первый как ракетный, так и дроновый удар России по европейским странам и непосредственно Польше, но ЕС и НАТО продолжают сдерживать себя в жесткой реакции на такие неприкрытые, террористического характера провокации.

Разумеется, такая пассивность союза и альянса только мотивирует Россию к более агрессивным действиям. И те европейские страны, которые могут остаться в критический момент наедине с армией оккупантов, вполне разумно что предпринимают со своей стороны действия, призванные повысить уровень внутренней безопасности.

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Но нарратив России в отношении Эстонии – это пропагандистская заготовка, которая вполне может быть использована в контексте пояснения и оправдания будущей агрессии. Равно как и целый ряд других информационных заготовок в отношении той же самой Польши, которые также распространяются сейчас в российском медиа-пространстве.

Конечно, не составляет труда развенчать ложный нарратив о том, что "Эстония зависима и не может существовать без России", но следует понимать, что за этим дешевым и несостоятельным фейком стоит военный аспект и будущая подоснова для прямой интервенции.

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Выводы

На первый взгляд вполне заурядный фейк о зависимости Эстонии от России на самом деле имеет куда более глубокое и угрожающее коллективной, европейской безопасности значение. Причем этот фейк полностью вписывается в концепцию России по катализации провокаций, диверсий и даже прямого вторжения в одну из европейских стран.

В 2026 году перед ЕС и НАТО встало множество вызовов, с которыми ни союз, ни альянс до сих пор не справились и не продемонстрировали готовности жестко отвечать на российские провокации и теракты. Политкорректность, сдержанность и банальная демагогия ставят под угрозу те страны, которые граничат с Россией и находятся в наиболее уязвимой диспозиции в случае прямой интервенции.

Поэтому, развенчать фейк, конечно же, можно – это не проблема. Настоящая проблема – это понимание, чем обусловлена генерация таких нарративов и к чему это может привести уже в ближайшей перспективе. И главное – готова ли Европа к такой перспективе?

Вопрос риторический.