"Россия пошла на такую эскалацию специально": Зеленский назвал количество запущенных врагом "Шахедов" и обратился к США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала вчерашних суток и до утра 15 октября российские войска запустили по Украине уже более 850 дронов. По его словам, на подобную эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций.

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Также Зеленский заявил, что Кремль увидел попытки давления на Украину и еще больше усилил обстрелы. Об этом президент рассказал в своем Telegram-канале.

Последствия путинского террора

Зеленский сообщил, что после массированных атак в десятках украинских городов сейчас продолжают оказывать помощь экстренные службы и ремонтные бригады. Спасатели работают над ликвидацией последствий российских обстрелов. Также он подчеркнул, что фактически весь вчерашний день и сегодня ночью шла массированная атака "Шахедов", и за этот период агрессор запустил уже более 850 БПЛА.

По словам Зеленского, массовые запуски дронов произошли именно во время искусственного ограничения скорости Starlink для защитных способностей. Президент рассказал, что часть из "Шахедов" удалось сбить, но, к сожалению, были и десятки попаданий.

"Произошла одна из самых больших атак против нашей Кировоградской области, были поражены также в Киеве и области, на Днепровщине, Одесщине, Ровенщине, Харьковщине, Донецкой, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавщине и Ивано-Франковской области. Три человека были убиты в Кропивницком, и трое – на Днепровщине. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в обращении Зеленского.

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Новое обращение к США

Украинский президент уверен, что на подобную эскалацию ударов Россия пошла специально, получив ослабление санкций и увидев попытки давления на Украину.

По словам Зеленского, оккупационные войска РФ используют каждый такой момент, поэтому Москва должна отвечать за то, что она делает. Также он подчеркнул, что в Соединенных Штатах все должны быть на стороне Украины, а не агрессора.

"Нужны сильные решения, чтобы окончить эту войну. Нужна стабильная поддержка для Украины и, прежде всего, в защите неба. Нужна ЧЕСТНОСТЬ партнеров по войне: важно, чтобы все в Америке были не на стороне агрессора, а на стороне нашей защиты жизни и наших попыток эту войну закончить и обеспечить безопасность", – заявил Зеленский.

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