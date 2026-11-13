Россия полгода не выводит корабли в Азовское и Черное моря: Плетенчук объяснил, чего боится враг

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные Генштаба"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОбгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото и видеоОбгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото и видеоВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиВ Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова: в каком он состоянии. Фото, видео и все подробностиОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоВ Украине резко переписали курс доллараСдать доллары в обменники можно по новому курсу: сколько стоит валюта 13 ноября
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия полгода не выводит корабли в Азовское и Черное моря: Плетенчук объяснил, чего боится враг

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
753
Россия полгода не выводит корабли в Азовское и Черное моря: Плетенчук объяснил, чего боится враг
Силы обороны продолжают наносить удары по российским объектам

Российские военные корабли уже почти полгода не выходят в Черное и Азовское моря. Причиной такого поведения является угроза их уничтожения Силами обороны Украины.

Из-за опасности для своего флота Россия также столкнулась с трудностями при экспорте продукции через Черное море. Об этом в телеэфире сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Российские корабли не выходят в Черное и Азовское моря

По словам Плетенчука, ситуация остается неизменной уже шестой месяц подряд. Россия не удерживает свои корабли в море и практически не выводит их ни в Черное, ни в Азовское моря.

"Ситуация не изменилась, враг не держит корабли в море, и, в принципе, мы с вами можем говорить о том, что фактически шестой месяц подряд ситуация остается неизменной. То есть уже практически скоро полгода, как враг не выводит в Азовское и Черное моря никаких кораблей", – отметил представитель ВМС.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,6 т.
Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото
3,6 т.
Был верен присяге: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Владислав Савицкий. Фото
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
3,1 т.
Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование
3,1 т.
Замена "Мавикам": дроны украинского производства с улучшенными характеристиками прошли тестирование
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
3,2 т.
В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото
3,2 т.
В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото

Россия вынуждена перенаправлять экспорт через Балтийское и Северное моря

Плетенчук также обратил внимание на экономические последствия ситуации для России. По его словам, создав проблемы с судоходством в Черном море, россияне осложнили собственные экспортные операции.

Черное море играло важную роль в вывозе российской сельхозпродукции и наливной танкерной нефти. Теперь Россия вынуждена перенаправлять экспортные потоки через Балтийское и Северное моря.

В частности, с юга Российской Федерации через эти направления вывозят сельхозпродукцию, железо и другие виды сырья.

Силы обороны продолжают наносить удары по российским объектам

Представитель ВМС подчеркнул, что Россия должна ощущать последствия собственных действий. Поэтому Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским объектам, в частности по таким, как пораженные в Усть-Луге.

Плетенчук назвал достижением способность украинских военных точно поражать цели на больших расстояниях.

"То, что Силам обороны Украины удается поражать цели, причем делать это достаточно точно на таких больших расстояниях, – это действительно достижение", – подчеркнул он.

Россия полгода не выводит корабли в Азовское и Черное моря: Плетенчук объяснил, чего боится враг

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Турции призвали как Россию, так и Украину соблюдать принципы безопасности судоходства в Черном море. Обе стороны предостерегли от дальнейших нападений на коммерческие суда, предупредив, что Анкара оставляет за собой право принимать правовые меры.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыЧерное мореАзовское море
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!