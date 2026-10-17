Россия планирует сделать все крупные города Украины непригодными для жизни людей – The Guardian

Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь лишить жителей крупных городов электроэнергии, отопления и водоснабжения. По оценке украинской разведки, перехваченный российский документ описывает сценарий, который может привести к гуманитарной катастрофе и вынужденному отъезду людей из городов.

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Как пишет The Guardian, на этой неделе российские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам Киева и Харькова, вызвав отключения света и воды. Издание ознакомилось с оценкой, которую украинская разведка перехватила в прошлом месяце.

Каков план России в отношении украинской энергетики

Документ под названием "Анализ энергетического, жилищного и коммунального секторов Украины" содержит перечень уязвимых объектов энергосистемы и оценивает возможные последствия их уничтожения. Среди целей также упоминаются распределительные устройства нескольких украинских атомных электростанций.

По оценкам европейских чиновников, ознакомившихся с документом, его могли подготовить аналитические подразделения, связанные с российскими военными или спецслужбами. В то же время в самом документе не указано, какое именно российское ведомство его разработало.

Среди возможных целей кампании названы ухудшение качества жизни украинцев из-за отключения электроэнергии, а также полное прекращение водоснабжения. Авторы документа прогнозируют, что это ухудшит санитарные условия и вынудит часть жителей покинуть города.

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Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал европейским партнерам о наличии таких планов. По его словам, в документах приведены таблицы с количеством вооружения, необходимого для уничтожения конкретных объектов.

"Есть два обширных документа, написанных очень холодно и четко, с таблицами, в которых указано количество оружия, необходимого для уничтожения каждого объекта", — сказал Шмыгаль.

Киев может оставаться без света до 20 часов в сутки

В ночь на вторник российские войска атаковали три крупных энергетических объекта Киевской области: теплоэлектроцентрали №4 и №5, а также Трипольскую теплоэлектростанцию. Также под ударом оказалась крупная электрическая подстанция, которая передает электроэнергию от двух основных атомных электростанций страны в столицу.

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Эти объекты и другие подстанции, образующие так называемое энергетическое кольцо Киева, стали целями российских атак. По оценке, приведенной в документе, успешное поражение указанных объектов могло бы лишить столицу более 90% электроэнергии, предусмотренной для нее на зимний период.

По наихудшему сценарию отключения света в Киеве могут длиться до 20 часов в сутки — вплоть до восстановления поврежденного оборудования. В то же время при умеренной зиме и быстром ремонте подстанций жители столицы могут оставаться без электроэнергии до восьми часов в день.

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Три упомянутых ранее крупных энергетических объекта Киевской области больше не могут производить электроэнергию. Из-за этого столица стала более зависимой от поставок электроэнергии из других регионов страны. Власти, как правило, не подтверждают конкретные повреждения объектов критической инфраструктуры.

Россия пытается оказать давление на украинцев в зимний период

По оценке украинского политического аналитика Владимира Фесенко, риски этой зимой могут быть выше, чем в прошлом году. Он считает, что Россия может сосредоточиться на уничтожении энергетической и другой инфраструктуры Украины, если в Кремле больше не рассчитывают на быструю военную победу.

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"В прошлом году мы действительно были на грани. Но в этом году риск будет ещё выше, поэтому план атак на украинскую инфраструктуру представляется реалистичным. Вероятность того, что Россия попытается сломить нас этой зимой, очень высока", — отметил Фесенко.

The Guardian также обращает внимание на ослабление украинской противовоздушной обороны из-за сокращения запасов американских PAC-3. В то же время президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе критиковал городские власти за недостаточную подготовку к зиме и ненадлежащую защиту энергетической инфраструктуры столицы.

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Как отмечает издание, сложные зимние условия могут усилить политическую напряженность в Украине.

Напомним, Россия может попытаться отключить от энергосистемы три украинские атомные электростанции и существенно ограничить электроснабжение Киева, Харькова и Одессы. Под угрозой также находятся отопление, водоснабжение и канализация в крупных городах, что может привести к масштабной гуманитарной кризису зимой 2026–2027 годов.

Как писал OBOZ.UA, зимой отключения электроэнергии в Киеве по пессимистическому сценарию могут длиться до 12–14 часов в сутки. В то же время эксперты отмечали, что полностью изолировать столичный энергетический узел от России будет сложно.