Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия фактически уже приступила к дополнительной мобилизации – враг увеличивает количество людей, которых набирают различными методами. Кроме того, россияне планируют наращивать и привлечение иностранцев.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении 28 сентября. Глава государства заслушал доклад Главного управления разведки Минобороны Украины о планах Российской Федерации.

Говоря о привлечении иностранцев в российскую армию, он подчеркнул: важно, чтобы правительства стран, из которых Россия привлекает людей в свою армию, противодействовали этому. Наше государство предоставляет им соответствующие данные.

Зеленский также озвучил новые данные о привлечении Россией военных из Северной Кореи. Сейчас на территории России находятся более 8 тысяч военных из КНДР. Готовится и дополнительное развертывание контингента – 10 тысяч человек – их отбирают для прохождения подготовки и последующей переброски в Россию.

Москва платит за это Пхеньяну, в частности, технологиями. В обмен на такую помощь при технической поддержке России на территории Северной Кореи развернуто производство ударных дронов типа "Шахед".

"Вот так расползается зло и так угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Это можно преодолеть только совместными усилиями. И сегодня многие в мире высказались об этом российском терроре, об этом сотрудничестве России со всеми, кто может обеспечить еще больше убийств. Нужно противодействовать", – сказал президент.

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Он напомнил, что давно не было действенных санкций против России. Закон Линдси Грэма, а также санкции Евросоюза и стран мира могут оказать давление на агрессора.

"И важно, чтобы партнеры понимали: нужно быть с украинцами, когда происходят такие вещи, и нужно помогать конкретными пакетами мер, конкретными решениями, чтобы Украина выстояла и смогла в свою очередь помочь", – добавил Зеленский.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" заявил, что в России уже идет скрытая мобилизация, и к концу 2026 года количество российских военных на фронте может увеличиться примерно на 300 тысяч человек. Уже после выборов Кремль может перейти к открытому призыву и привлекать к войне неподготовленных мужчин.

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По словам Бровди, увеличение численности российских военных уже сказывается на интенсивности боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин увеличил штатную численность армии РФ до 2 441 630 человек. Из них непосредственно военнослужащих – 1 550 500 "единиц".

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