Россия начала применять новую модификацию ''Герань-5'': в чем ее особенность. Фото

Страна-агрессор Россия начала бить по Украине новой модификацией реактивного дрона (или малогабаритной крылатой ракеты) "Герань-5". Она называется "Герань-5 К5-К" и отличается от стандартной версии системой оптической навигации.

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Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. "Как и в случае с "Филином", мы впервые зафиксировали эту ракету буквально месяц назад", – отметил он.

По словам Бескрестнова, "Герань-5 К5-К" имеет увеличенные дальность, скорость и высоту полета.

Что известно про "Герань-5 К5-К"

Как пишет "Милитарный", впервые о применении новой модификации "Герань-5" стало известно в конце сентября, однако пока использование врагом новой ракеты остается эпизодическим.

Среди ключевых изменений можно выделить модифицированный фюзеляж и улучшение системы навигации. В частности, на хвостовом оперении новой модификации отсутствуют винглеты (вертикальные элементы), у нее меньший размах крыльев, при этом они приобрели стреловидную форму, а двигатель разместили внутри корпуса.

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По словам украинских военных, такие изменения конструкции прежде всего призваны увеличить скорость ракеты "Герань-5 К5-К" до 900 км/ч, что сделает ее фактически недосягаемой для дронов-перехватчиков.

Новая модификация также получила автономную оптическую систему навигации, которая позволяет ракете ориентироваться по изображениям земной поверхности. Это обеспечивает корректировку маршрута без использования спутниковой навигации и делает применение систем РЭБ малоэффективным.

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Часть этих элементов модернизации отрабатывали на предыдущих версиях "Герани-5", что свидетельствует об итеративном подходе.

"Мілітарний" проанализировал фото ракеты, опубликованное "Флешем". В издании отмечают, что, хотя советник называет ее "Герань-5 К5-К", внешне она существенно отличается от уже известной версии "Герань-5 К5-К".

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"Об этой версии ракеты известно немного, однако, анализируя внешний вид фюзеляжа, можно сделать ряд предположений. Так, ракета получила коробчатый фюзеляж с плоскими гранями вместо округлого корпуса. Новые обводы, вероятно, предназначены для упрощения производства и компоновки внутренних отсеков. Также они могли стать частью мер по снижению радиолокационной заметности ракеты", – говорится в статье.

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Кроме того, новая ракета имеет ромбовидное крыло вместо прямого у "Герани-5" и треугольного у "Герани-5 К5-К", а также V-образное хвостовое оперение. Такие формы, вероятно, тоже стали частью мер по снижению радиолокационной заметности.

Воздухозаборник реактивного двигателя перенесли с верхней части фюзеляжа на бок, чтобы не затенять новое хвостовое оперение и обеспечить нормальное обтекание воздушным потоком комбинированных рулей высоты и направления.

Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки Минобороны Украины на портале War&Sanctions опубликовало подробные данные о новой российской крылатой ракете "Филин". Противник начал применять это вооружение в конце лета 2026 года.

Появление этой ракеты отражает устойчивую тенденцию российского ВПК к разработке и производству относительно недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным типом запуска.