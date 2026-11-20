Российские захватчики начали применять на фронте новый ударный беспилотник "Куб-10МЄ". О разработке нового дрона в стране-агрессоре объявили еще год назад.

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Об этом сообщает советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов. Украинские защитники добавляют, что в Изюмском и Купянском районе эти вражеские БПЛА фиксируют уже второй месяц.

Флеш показал фото этого дрона в украинском воздушном пространстве.

Что известно о новом российском дроне

Куб-10МЕ – это разработка концерна "Калашников" прошлого года. По словам российских оружейников, аппарат "создали в рекордно короткие сроки", причем якобы с учетом опыта российско-украинской войны.

Главная особенность этого беспилотника – заявленная дальность полета более 100 километров. Кроме того, он оснащен оптико-электронной системой наведения, которая позволяет атаковать движущиеся цели.

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Крейсерская скорость дрона, согласно опубликованным характеристикам, составляет 120 километров в час.

В концерне утверждают, что "Куб-10МЄ" может работать днем и ночью и обладает повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник якобы предназначен для ударов по бронетехнике, командным пунктам, позициям противовоздушной обороны и другим военным объектам.

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Так или иначе, украинские военные знают, как сбивать эти дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия начала запускать по Украине ударные беспилотники типа "Молния" на оптоволокне. Первые такие дроны уже фиксировали на передовой год назад, но это были единичные случаи.