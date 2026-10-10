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"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 4,3 т.
"Россия поблагодарила за снятие санкций": Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Запорожью, в результате которого погибли 12 человек, в том числе трое детей. Он связал атаку оккупантов с ослаблением санкций против России в отношении экспорта дизельного топлива.

Сообщение украинский лидер опубликовал в своем Telegram. Он призвал международных партнеров усилить давление на Москву.

Россия ответила ударами на ослабление санкций

"Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизельного топлива, сбросив пять кассетных бомб на жилые дома в Запорожье. На данный момент, к сожалению, известно о 12 погибших, среди них трое детей. Мои соболезнования всем родным и близким", – написал глава государства.

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Россия нанесла удар по Запорожью

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''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

В ночь на 10 октября вражеским атакам подверглись 13 областей Украины

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

В ночь на 10 октября вражеским атакам подверглись 13 областей Украины

Зеленский добавил, что в результате атаки ранения получили еще 14 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также проверяется информация о 12 людях, которые могли находиться в зоне удара. На местах работают все соответствующие службы.

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Россия нанесла удар по Запорожью

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Среди погибших есть дети

По словам президента, в целом этой ночью вражеским атакам подверглись 13 областей Украины, там повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и железнодорожные объекты.

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Среди погибших есть дети

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Россия нанесла удар по Запорожью

Россия не хочет заканчивать войну

Глава государства отметил, что ночная атака в очередной раз показала, что Москва воспринимает ослабление международного давления как разрешение продолжать войну и обстреливать украинские города. Поэтому, подчеркнул он, страна-агрессор должна получать более четкие сигналы, которые заставят ее пересмотреть свои действия.

"Россия должна понять, что войну нужно остановить, и для этого она должна ощущать свои потери. Сейчас именно наша дальность стрельбы это обеспечивает. И наши ответы на российские удары будут. Спасибо всем, кто помогает", – подытожил он.

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Среди погибших есть дети

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Россия нанесла удар по Запорожью

Что предшествовало

Утром 10 октября Россия нанесла удары КАБами по Запорожью. В результате атаки разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, под завалами могут находиться люди. Враг целенаправленно атаковал многоэтажку.

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Россияне нанесли удар по областному центру КАБами

''Россия поблагодарила за снятие санкций'': Зеленский отреагировал на удар по Запорожью, унесший 12 жизней, и обратился к Западу

Россияне нанесли удар по областному центру с помощью КАБ

Также известно о разрушении других домов. 11 октября в городе объявлен День траура.

Как писал OBOZ.UA, 9 октября Дональд Трамп заявил, что провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным и договорился о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. По его словам, первые партии должны поступить в ближайшее время, а впоследствии объемы поставок увеличатся.

Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением", которое играет на руку государству-агрессору.

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