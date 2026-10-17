Россия пополняет арсеналы бронетехники и гаубиц на пяти базах хранения: в ISW объяснили, что это значит

Страна-террорист Россия на фоне продолжения полномасштабной войны в Украине и высоких потерь восстанавливает свои запасы бронетехники и самоходной артиллерии. Оккупанты ведут активные восстановительные работы на ключевых базах хранения по всей территории страны.

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Согласно спутниковым снимкам за 2025–2026 годы, пополнение запасов техники зафиксировано как минимум на пяти военных объектах. Об этом свидетельствуют данные OSINT-исследователей и спутниковые снимки, проанализированные Институтом изучения войны.

География накопления техники

По информации аналитиков, 22-я Центральная танковая резервная база пополняет запасы танков Т-90М, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3М и ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ. 80-й арсенал ГРАУ в Свердловская области с 2025 года накопливает самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С".

374-й центр обеспечения развертывания в Республике Карелия пополняется гаубицами 2С43 "Мальва" и 2С44 "Гиацинт-К". Стоит отметить, что эта база расположена всего в 185 км от границы с Финляндией.

6018-я и 349-я центральные танковые базы (Топчиха, Алтайский край) накапливают БМП-3М, БМД-4М, а также модернизированные танки Т-72Б3М и БМП-2.

Накоплению способствует снижение интенсивности использования бронетехники на фронте в Украине. Сейчас российские войска чаще применяют пехотную тактику проникновения. В сочетании с производством и ремонтом это позволяет частично восстанавливать резервы

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Впрочем, специалисты подчеркивают, что речь идет в основном о снятой с консервации, отремонтированной или модернизированной технике, что является лишь скромным пополнением парка.

Подготовка к будущей войне и фактор НАТО

В ISW считают, что частичное восстановление резервов указывает на то, что военное руководство РФ не отказалось от концепции масштабной механизированной войны. По мнению аналитиков, Москва рассчитывает применять бронетехнику против противников, не имеющих развитых технологий ведения войны с помощью БПЛА.

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Также оккупанты могут вернуть бронетехнику на фронт в Украине в случае, если российским силам удастся выйти из нынешней позиционной войны.

Кроме того, размещение техники на базе под Петрозаводском вблизи границы с Финляндией указывает на долгосрочную стратегию РФ по наращиванию военной мощи на северо-западном направлении и подготовке потенциального сдерживания или противостояния с НАТО независимо от итогов войны в Украине.

Риски и реальная угроза

Несмотря на активное пополнение складов, ISW оценивает риск непосредственной сухопутной военной угрозы для Финляндии или стран Балтии как очень низкий, пока продолжаются боевые действия в Украине.

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Само по себе наличие техники на базах не означает немедленного роста боеспособности. Основная часть российского личного состава задействована на фронте и несет значительные потери. При этом уровень подготовки потенциальных экипажей для этой техники остается под вопросом.

Для того чтобы восстановленные бронетанковые силы стали реальной угрозой, России потребуется либо масштабная мобилизация, либо существенное снижение темпов операций в Украине для формирования и обучения новых экипажей. Тем не менее, аналитики подчеркивают, что НАТО необходимо сохранять высокую бдительность, так как в долгосрочной перспективе РФ пытается сформировать потенциал для быстрого развертывания механизированных сил.

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Напомним, в России признали, что недооценили Украину, начав против нее войну. Из-за этого был допущен ряд ошибок, включая слишком сжатые сроки подготовки к началу полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин выступил с новой угрозой Он заявил, что "задача нанесения массированных ударов по Украине должна быть продолжена".