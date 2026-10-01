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Россия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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icon 3,4 т.
Россия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина
Россия начала кампанию по ударам по энергетике Украины
Источник: Pixabay

В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли по территории Украины масштабный комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников. Основной целью атаки стала энергетическая инфраструктура Киева и Киевской области.

Эта атака стала крупнейшим комбинированным ударом по энергосистеме с момента окончания предыдущего отопительного сезона. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Угроза системного коллапса

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за ночь противник выпустил около 190 ударных БПЛА и баллистические ракеты. В результате обстрелов была повреждена Трипольская ТЭС, а компания "Укрэнерго" была вынуждена ввести в Киевской области режим аварийных отключений электроэнергии.

Украинские мониторинговые каналы отмечают, что текущие атаки знаменуют собой начало систематической кампании. Россияне пытаются разрушить объекты генерации и передачи электроэнергии, отключить украинские АЭС от единой энергосети, а также полностью обесточить столицу и промышленные районы.

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Министр экономики Украины Александр Кравченко рассказал, что из-за интенсификации российских атак предстоящая зима 2026–2027 годов может стать "самой тяжелой и суровой" за все время полномасштабной войны.

"Теория победы" Путина

Аналитики ISW считают, что Кремль сознательно начал зимнюю кампанию ударов до официального старта отопительного сезона. По их оценкам, успешные действия Украины на фронте в 2026 году вынудили диктатора Владимира Путина пересмотреть первоначальную "теорию победы" и скорректировать свою стратегию.

Новый план Кремля опирается на систематические дальние удары, призванные разрушить критическую инфраструктуру до того, как Украина успеет усилить защиту энергосети и развернуть эффективные контрмеры против баллистических ракет и реактивных дронов.

Эксперты подчеркивают, что ключевая цель Путина – вызвать гуманитарный кризис, деморализовать украинское население и принудить руководство страны к капитуляции до начала возможных масштабных мирных переговоров с участием США.

Как сообщал OBOZ.UA в ночь на 30 сентября российские войска массированно атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Враг наносил удары по столице и ряду близлежащих населенных пунктов. В Киеве известно о по меньшей мере четверых пострадавших и двух погибших, а в Киевской области россияне убили ребенка.

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