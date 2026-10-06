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Россия ищет новые маршруты для экспорта зерна после резкого падения объемов экспорта через Чёрное море — разведка

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
Россия ищет новые маршруты для экспорта зерна после резкого падения объемов экспорта через Чёрное море — разведка
Россия столкнулась с резким сокращением экспорта зерна. Источник: Facebook

Россия столкнулась с резким сокращением экспорта зерна через Чёрное море и вынуждена искать альтернативные маршруты поставок. Несмотря на попытки задействовать порты Балтики, Мурманск и сухопутные коридоры в Китай, Кремль пока не может создать систему, которая заменила бы возможности южных портов РФ.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины. Новые логистические направления имеют серьезные инфраструктурные и экономические ограничения, которые не позволяют быстро компенсировать потери черноморского экспорта.

Во второй декаде сентября Россия отправила всего 347 тысяч тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 1,3 млн тонн. Через порт Новороссийск прошло 72,5 тысячи тонн зерна против 696 тысяч тонн годом ранее.

В ответ Москва пытается перенаправить часть потоков на Балтийское море. В частности, зерно начал принимать терминал "Ультрамар" в Усть-Луге. В сентябре заявки на перевозку к нему по железной дороге достигли около 260 тысяч тонн. В то же время даже при максимальной загруженности этот маршрут может обеспечить перевалку примерно 500 тысяч тонн в месяц, тогда как южные порты РФ имеют мощности более 60 млн тонн в год.

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Кремль также рассматривает возможность использования Мурманска. "РЖД" уже согласовала первую перевозку 40 тысяч тонн зерна из Ставропольского края. Однако значительное расстояние от основных зерновых регионов делает этот маршрут экономически невыгодным, ведь дополнительные расходы оцениваются в 18–25 долларов за тонну.

На восточном направлении Россия увеличивает поставки через Китай. Объемы "Нового сухопутного зернового коридора" выросли с 2,3 млн тонн в 2024 году до 5,8 млн тонн в 2025-м, а в 2026 году могут достичь 9 млн тонн. Однако и этот маршрут имеет ограничения, связанные с пропускной способностью железной дороги, терминалов, тарифами, китайскими квотами и фитосанитарными требованиями.

Создание полноценной альтернативы черноморской системе требует масштабных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, элеваторы, перевалочные мощности, страхование и флот. На данный момент ни одно из новых направлений не способно обеспечить объемы, которые ранее проходили через южные порты России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина не видит никаких позитивных признаков того, что в ближайшие месяцы может быть заключено перемирие по экспорту зерна через Чёрное море. Страна-агрессор Россия отклонила все предложения от партнёров Киева.

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