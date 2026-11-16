Россия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоПринц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоУкраинцам назвали тариф на газ с 1 января 2027 годаУкраинцам назвали тариф на газ с 1 января 2027 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометрСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаСтарые цены больше неактуальны: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в ноябре 2026 годаВсплыли старые фотографии с Лавровым: в Германии проверяют связи финансового советника АдН с РоссиейВсплыли старые фотографии с Лавровым: в Германии проверяют связи финансового советника АдН с РоссиейСтепан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похоронСтепан Гига мог бы праздновать 67-летие: какие скандалы вспыхнули вокруг его детей и за что стыдили друзей певца после похоронВ Украине "подскочили" цены на землюВ Украине "подскочили" цены на землю: сколько теперь стоит гектарУкраинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в ДіїУкраинцы могут оформить помощь на 300 тыс. грн в Дії: озвучены правилаМахинации во время теоретического экзамена: в столичном сервисном центре МВД разоблачили двух мужчин со скрытыми средствами связи. ФотоМахинации во время теоретического экзамена: в столичном сервисном центре МВД разоблачили двух мужчин со скрытыми средствами связи. Фото"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в реке"Как это пропустили в учебную программу?" Украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в рекеСвитолина проиграла в финале Итогового турнира. ВидеоСвитолина проиграла в финале Итогового турнира. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозы

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
63
Starlink
Украине снова ограничивают Starshield. Источник: пресс-служба Генштаба ВСУ

Ограничения для системы Starshield в Украине сыграли на руку России. Российские войска воспользовались ими для ударов по электроподстанциям в ряде украинских областей, включая Киевскую область, ночью и утром 15 ноября.

Дело в том, что российские реактивные дроны летят со скоростью, значительно превышающей 161 км/ч, при которой украинские перехватчики теряют связь с оператором. Подробности сообщили в Институте изучения войны (ISW)

Россия воспользовалась ограничениями Starshield для усиления террора

Аналитики констатировали, что российские войска используют постоянные ограничения скорости, с которой могут работать беспилотники, оснащенные системой Starshield, для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
12,1 т.
Оккупанты впервые показали запуск "Бандероли" с земли: почему для Украины это еще опаснее
12,1 т.
Оккупанты впервые показали запуск "Бандероли" с земли: почему для Украины это еще опаснее
Анна ПавловаАнна Павлова
7,2 т.
Бросали оружие и сдавались: пограничники рассказали, как брали пленных в рамках операции "Вивальди". Видео
7,2 т.
Бросали оружие и сдавались: пограничники рассказали, как брали пленных в рамках операции "Вивальди". Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
4,8 т.
В Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видео
4,8 т.
В Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видео

Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, эти ограничения помогли россиянам нанести удары по украинским электрическим подстанциям в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Донецкой и Киевской областях ночью и утром 15 ноября. Враг атаковал с помощью реактивных беспилотников типа "Шахед".

В ту ночь, по данным Воздушных сил, войска РФ в общей сложности запустили 132 дрона, 78 из них были реактивными. Запуски осуществлялись из районов Брянска, Орла и Курска, из Ростовской области и Приморско-Ахтарска, расположенного в Краснодарском крае, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Удары в ночь на 15 ноября вызвали отключения электроэнергии в Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Дело в том, что из-за ограничений Starshield у Украины меньше возможностей для защиты от реактивных дронов противника. Украинские реактивные беспилотники-перехватчики (например, "Барс") теряют связь с операторами на скорости свыше 161 км/ч. и поэтому не могут перехватывать российские реактивные беспилотники, которые летят со значительно более высокой скоростью.

За два дня до этого, 13 ноября, Зеленский заявлял, что конкретная географическая конфигурация этих ограничений скорости влияет на способность украинских сил перехватывать российские реактивные беспилотники на ранних этапах их траекторий полета над оккупированной восточной частью Украины, что позволяет российским силам использовать более выгодные траектории полета и расширяет их возможности для нанесения ударов.

В ISW добавили, что россияне часто используют дальнобойные пусковые установки беспилотников в оккупированных Донецке и Гвардейском для ударов по Украине.

"Таким образом, российские войска могут наносить более эффективные удары из этих и других мест по городам на юге и востоке Украины, таким как Запорожье, Днепр и Павлоград (которые расположены примерно в 25, 110 и 130 километрах от линии фронта соответственно), при условии, что украинские войска не смогут использовать реактивные беспилотники-перехватчики над оккупированной территорией", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что введение ограничений Starshield будет способствовать истощению украинской ПВО.

"Текущие ограничения скорости Starshield, вероятно, значительно усилят нагрузку на другие элементы системы противовоздушной обороны Украины, такие как истребители, автоматизированные и управляемые пулеметные установки, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), поскольку украинским войскам придется компенсировать это этими средствами, тогда как некоторые украинские реактивные системы перехвата беспилотников неэффективны в определенных районах", – говорится в материале.

Россия воспользовалась ограничением Starshield для атак на Украину: в ISW указали на угрозы

Российская атака в ночь на 15 ноября

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 ноября, Зеленский высказался об ограничениях Starshield.

Он призвал американскую сторону и компанию SpaceX пересмотреть ограничения в работе терминалов, которые влияют на эффективность украинских дронов-перехватчиков. От решения этой проблемы зависит защита украинских городов и энергетической инфраструктуры накануне зимы.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыStarshieldShahed (Шахед)БПЛАЭнергетикаВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!