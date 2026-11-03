Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото

Российские террористы днем 3 ноября сбросили четыре авиабомбы на поселок Ясногорка Краматорской громады Донецкой области. В результате удара по частному сектору погибла женщина, еще пятеро человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – семья из четырех человек

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Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Отмечается, что в результате российского удара повреждено не менее 16 частных домов.

Что известно о погибших и пострадавших

Российские оккупанты атаковали Ясногорку около 11:33 фугасными авиационными бомбами с УМПК – навесным аэродинамическим комплектом, который превращает обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие высокоточные боеприпасы. Таких ФАБов враг сбросил на жилую застройку Ясногорки целых четыре.

В результате атаки погибла 48-летняя женщина, еще пятеро человек пострадали: 64-летние мужчина и женщина, а также их 29- и 40-летние сыновья. Также ранение получила соседка семьи.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения, минно-взрывные травмы и контузии.

Какие разрушения нанес российский авиаудар

По данным прокуратуры, всего россияне своим ударом повредили не менее 16 частных домов. Окончательные последствия обстрела сейчас устанавливают.

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По факту российской атаки Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Главные истории дня

Как известно, Краматорская громада находится под постоянными и жестокими ударами российских войск, которые целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, жилые дома и атакуют непосредственно людей, обеспечивающих жизнедеятельность городов и поселков.

Напомним, вечером 31 октября российская армия нанесла авиаудар по Краматорску. Враг уничтожил здание горсовета. Пораженное сооружение много значило для украинского города.

Российские оккупанты убили в Краматорске волонтера из Канады Джесси Адамса, который занимался спасением животных в прифронтовых регионах. Жизнь иностранца оборвалась 25 октября.В день гибели Джесси участвовал в эвакуации животных из Краматорска. Российский FPV-дрон атаковал эвакуационный автомобиль, в который только что загрузили спасенных животных.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 ноября страна-агрессор Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг атаковал Украину ракетами с самолетов Ту-160 и Ту-95М, баллистическими ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Одесской области, Житомире, Харькове, Днепре и ряде других регионов страны. Основными целями путинских террористов стали объекты энергетической и теплоэнергетической инфраструктуры.