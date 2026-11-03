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Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,4 т.
Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото
РФ сбросила 4 бомбы на пригород Краматорска. Источник: Донецкая областная прокуратура

Российские террористы днем 3 ноября сбросили четыре авиабомбы на поселок Ясногорка Краматорской громады Донецкой области. В результате удара по частному сектору погибла женщина, еще пятеро человек получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – семья из четырех человек

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Отмечается, что в результате российского удара повреждено не менее 16 частных домов.

Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото

Враг сбросил КАБы на жилую застройку Ясногорки. Источник: Донецкая областная прокуратура

Что известно о погибших и пострадавших

Российские оккупанты атаковали Ясногорку около 11:33 фугасными авиационными бомбами с УМПК – навесным аэродинамическим комплектом, который превращает обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие высокоточные боеприпасы. Таких ФАБов враг сбросил на жилую застройку Ясногорки целых четыре.

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В результате атаки погибла 48-летняя женщина, еще пятеро человек пострадали: 64-летние мужчина и женщина, а также их 29- и 40-летние сыновья. Также ранение получила соседка семьи.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения, минно-взрывные травмы и контузии.

Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото

Разрушенные дома в результате атаки. Источник: Донецкая областная прокуратура

Какие разрушения нанес российский авиаудар

По данным прокуратуры, всего россияне своим ударом повредили не менее 16 частных домов. Окончательные последствия обстрела сейчас устанавливают.

По факту российской атаки Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото

Последствия российского удара по Ясногорке. Источник: Донецкая областная прокуратура

Россия сбросила авиабомбы на пригород Краматорска: есть погибшая и раненые. Фото

Дом, разрушенный российским ударом. Источник: Донецкая областная прокуратура

Как известно, Краматорская громада находится под постоянными и жестокими ударами российских войск, которые целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, жилые дома и атакуют непосредственно людей, обеспечивающих жизнедеятельность городов и поселков.

Напомним, вечером 31 октября российская армия нанесла авиаудар по Краматорску. Враг уничтожил здание горсовета. Пораженное сооружение много значило для украинского города.

Российские оккупанты убили в Краматорске волонтера из Канады Джесси Адамса, который занимался спасением животных в прифронтовых регионах. Жизнь иностранца оборвалась 25 октября.В день гибели Джесси участвовал в эвакуации животных из Краматорска. Российский FPV-дрон атаковал эвакуационный автомобиль, в который только что загрузили спасенных животных.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 ноября страна-агрессор Россия совершила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг атаковал Украину ракетами с самолетов Ту-160 и Ту-95М, баллистическими ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Одесской области, Житомире, Харькове, Днепре и ряде других регионов страны. Основными целями путинских террористов стали объекты энергетической и теплоэнергетической инфраструктуры.

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