В Сумах российские войска нанесли авиаудар по центру города — четыре управляемые авиабомбы попали в здание школы, где проходили занятия. Двое человек погибли, ещё шестеро получили ранения.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. По его словам, среди раненых – трое детей. Всего из учебного заведения своевременно эвакуировали 100 человек.

Корреспондентка "Суспильного", находившаяся на месте происшествия, сообщила, что школа получила значительные повреждения. Взрывная волна выбила окна и двери, а также разрушила стены.

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Взрывы в Сумах прогремели около 15:35. Накануне Воздушные силы ВСУ предупреждали о КАбах, направлявшихся на город.

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Повреждения также зафиксированы в частном секторе, сообщил Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 29 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате атаки в столице были повреждены жилые и нежилые здания, 60-летняя женщина получила травмы.

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