В ночь на 23 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов враг задействовал 153 дрона разных типов.

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Силы ПВО обезвредили 134 цели, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. OBOZ.UA собрал данные о последствиях российских атак.

Российские удары 23 ноября

В ночь ghjnb 23 ноября (с 18:00 22 ноября) противник атаковал 153 ударными БпЛА типа "Шахед" (60 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк, Гвардейское, Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БпЛА различных типов (42 из них – реактивные).

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 7 локациях.

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На момент публикации сводки атака еще продолжалась.

Киев

Утром стало известно, что в Подольском районе обломки вражеской цели упали на нежилое здание, дальнейшего возгорания не было.

Черкасская область

Ночью силами и средствами ПВО над регионом было обезврежено 9 российских БпЛА.

Главные истории дня

Обращений по поводу пострадавших или повреждения имущества не поступало.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж.

Погибли 11 человек, шестеро – ранены. Еще несколько человек могут оставаться под завалами. Двум пострадавшим удалось выжить под руинами дома.

23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.