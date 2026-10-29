Россия в октябре понесла рекордные потери в войне против Украины: Генштаб раскрыл цифры

Российская армия в октябре 2026 года понесла самые большие месячные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на 29 октября они составили 49 040 человек.

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Это превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре 2024 года, когда потери достигли 48 670 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери России в октябре превысили предыдущий рекорд

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 29 октября 2026 года общие боевые потери российских войск в живой силе за текущий месяц составили 49 040 человек.

Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2024 года – тогда потери составили 48 670 человек.

При этом до конца октября оставалось еще трое суток.

Среднесуточные потери составляют около 1750 человек

В Генштабе отметили, что среднесуточные потери российских войск в октябре по состоянию на 29 число составляют около 1750 человек.

Показатели потерь российской армии демонстрируют рост в течение 2026 года. Если в феврале они составляли 26 090 человек, то в сентябре выросли до 46 230. В октябре по состоянию на 29 число этот показатель достиг 49 040 человек.

В Генштабе объяснили, почему это важно

По оценке Генерального штаба ВСУ, темпы потерь российской армии превышают способность противника пополнять свои подразделения. Каждый месяц войны обходится армии РФ все дороже.

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В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжат наносить оккупантам потери до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 1,58 млн военнослужащих. А ее военные расходы в денежном выражении за пять лет превышают 700 млрд долларов. Этих денег россиянам хватило бы на строительство "с нуля" пяти современных крупных городов-миллионников – для заселения 10 миллионами человек. Захватчики теряют на войне почти тысячу человек ежедневно, то есть одного человека каждые полторы минуты.

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