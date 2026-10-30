Россия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. Фото

В Кременчуге в результате российской атаки 29 октября погибла молодая женщина по имени Аня, которая воспитывала детей-близнецов 2016 года рождения. Трагедия произошла в день, когда ее муж праздновал 35-летие.

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Известно, что женщина погибла, прикрыв собой маленькую племянницу. О гибели Ани и обстоятельствах трагедии сообщил в Telegram местный журналист Владимир Булашев.

На момент российского удара Аня, вероятно, находилась дома и присматривала за детьми. Кроме собственных близнецов, она заботилась о маленькой дочери своей сестры.

По словам сестры погибшей, женщина успела закрыть собой племянницу, благодаря чему ребенок выжил. После атаки все трое детей оказались в больнице, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Гибель Ани стала тяжелым ударом для ее семьи. Муж потерял жену в день своего 35-летия, а двое детей остались без мамы.

Сестра погибшей посвятила ей эмоциональный пост в социальных сетях. Она назвала Аню самым близким человеком и пообещала заботиться о ее детях.

"Я сделаю все для твоих детей, чтобы они были счастливы! Я обещаю тебе быть рядом с твоими детьми!", – написала женщина.

Кременчугский фотограф Юлия Дубина также опубликовала фотографии Ани с детьми. Она вспомнила ее как доброго, жизнерадостного человека, заботливую маму и жену.

"Человек с огромным сердцем. Всегда жизнерадостная. Невероятная мама, жена. Не хочу в это верить. Ты навсегда в наших сердцах", – написала фотограф.

Светлая память Ане. Искренние соболезнования ее мужу, детям, сестре и всем родным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 октября российская оккупационная армия атаковала Кременчуг Полтавской области. Вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом.