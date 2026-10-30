Россия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимИллюстрация – паспорта УкраиныУкраинка каждые две недели летала в страну ЕС за выплатами: какой приговор вынес судВ российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видеоВ российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видеоПотери РФ в УкраинеСилы обороны уничтожили 1590 оккупантов и два самолета армии РФ: данные ГенштабаБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответКак сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнениеКак сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнениеОсновную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не такОсновную теорию происхождения жизни на Земле поставили под сомнение: что с ней не такОтражение воздушной атаки РФРоссия осуществила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и почти сотню БПЛА: последствия вражеских ударовТри польских города – в рейтинге лучших для путешествий от National Geographic: чем интересныТри польских города – в рейтинге лучших для путешествий от National Geographic: чем интересны
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Россия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
5,1 т.
Россия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. Фото
Пострадала семья. Источник: Telegram-канал редактора кременчугской газеты.

В Кременчуге в результате российской атаки 29 октября погибла молодая женщина по имени Аня, которая воспитывала детей-близнецов 2016 года рождения. Трагедия произошла в день, когда ее муж праздновал 35-летие.

Известно, что женщина погибла, прикрыв собой маленькую племянницу. О гибели Ани и обстоятельствах трагедии сообщил в Telegram местный журналист Владимир Булашев.

На момент российского удара Аня, вероятно, находилась дома и присматривала за детьми. Кроме собственных близнецов, она заботилась о маленькой дочери своей сестры.

По словам сестры погибшей, женщина успела закрыть собой племянницу, благодаря чему ребенок выжил. После атаки все трое детей оказались в больнице, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
10,3 т.
Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото
10,3 т.
Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,1 т.
"Было очень страшно": жительница Запорожья рассказала, почему берет на прогулку с детьми детектор дронов. Фото и видео
2,1 т.
"Было очень страшно": жительница Запорожья рассказала, почему берет на прогулку с детьми детектор дронов. Фото и видео
Виталий ЧепиногаВиталий Чепинога
2,5 т.
"Весь Донбасс до конца года": российский мясной блицкриг разбился о ВСУ
2,5 т.
"Весь Донбасс до конца года": российский мясной блицкриг разбился о ВСУ

Гибель Ани стала тяжелым ударом для ее семьи. Муж потерял жену в день своего 35-летия, а двое детей остались без мамы.

Сестра погибшей посвятила ей эмоциональный пост в социальных сетях. Она назвала Аню самым близким человеком и пообещала заботиться о ее детях.

"Я сделаю все для твоих детей, чтобы они были счастливы! Я обещаю тебе быть рядом с твоими детьми!", – написала женщина.

Кременчугский фотограф Юлия Дубина также опубликовала фотографии Ани с детьми. Она вспомнила ее как доброго, жизнерадостного человека, заботливую маму и жену.

"Человек с огромным сердцем. Всегда жизнерадостная. Невероятная мама, жена. Не хочу в это верить. Ты навсегда в наших сердцах", – написала фотограф.

Светлая память Ане. Искренние соболезнования ее мужу, детям, сестре и всем родным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 29 октября российская оккупационная армия атаковала Кременчуг Полтавской области. Вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыРоссияКременчугУкраинасмертьпострадал ребенокпострадали украинцы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!